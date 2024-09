video suggerito

Martin domina e vince il Gp Indonesia allungando su Bagnaia terzo: Acosta chiude in seconda posizione Jorge Martin vince il Gp di Motogp in Indonesia a Mandalika. Una gara perfetta per il pilota del team Pramac che allunga in classifica su Bagnaia che ha chiuso terzo. Acosta in seconda posizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin vince il Gp di Motogp in Indonesia a Mandalika. Una gara perfetta per il pilota del team Pramac che allunga in classifica nonostante la grande prova di Acosta che fino all'ultimo giro non l'ha mollato accontentandosi poi della seconda posizione. Sul podio terzo sale Bagnaia al termine di una bagarre incredibile con Morbidelli, Bezzecchi e Bagnaia. La gara, aperta con la caduta di Alex Marquez, Espargaro, Miller e Marini, ha visto Martin partire subito forte facendo segnare addirittura un 1:31.059 durante un frangente di gara piazzandosi a un secondo e mezzo su Acosta che poi recupera.

Alle spalle dei due grande duello tra Bastianini e Morbidelli tra sorpassi e controsorpassi e questo ha così facilitato Bezzecchi e Bagnaia formando un quartetto per la lotta al podio. Ma a 7 giri dalla fine Bastianini cade dopo una gara bellissima, un autentico capolavoro. Un vero peccato per la ‘Bestia' che perde così la possibilità di chiudere a punti sul circuito di Mandalika. A cinque giri dalla fine Bagnaia sfrutta la manovra errata di Bezzecchi e passa in quarta posizione prima di fiondarsi su Morbidelli e prendersi la terza piazza che vuol dire podio. Al momento Martin guida in testa in classifica e si porta da +26 a +12 su Bagnaia. Quarto Morbidelli, 5° Bezzecchi. Fuori Marc Marquez dopo un guasto alla sua moto.

L'ordine d'arrivo in Indonesia sul circuito di Mandalika

Jorge MARTIN Prima Pramac Racing DUCATI Pedro ACOSTA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team DUCATI

Franco MORBIDELLI Prima Pramac Racing DUCATI Marco BEZZECCHI Pertamina VR46 Racing Te DUCATI

Maverick VIÑALES Aprilia Racing APRILIA Fabio QUARTARARO Yamaha MotoGP YAMAHA Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM Johann ZARCO CASTROL Honda LCR HONDA Raul FERNANDEZ Trackhouse Racing APRILIA Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda LCR HONDA Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA