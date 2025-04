video suggerito

Pedro Acosta: "Sono l'unico in MotoGP a cui non interessano i soldi. Li spendo solo per una cosa" Il giovane pilota spagnolo della KTM in un'intervista ha parlato del suo legame con il team austriaco, ma Acosta ha anche dichiarato di non avere un interesse particolare per il denaro.

A cura di Alessio Morra

La MotoGP anche in questa stagione è dominata in modo assoluto dalla Ducati, che ha vinto i tre Gp e le tre Sprint. Aprilia e KTM provano a riavvicinarsi, ma non sarà facile. Jorge Martin in Qatar tornerà a gareggiare, mentre Pedro Acosta cerca un risultato decente e un po' di fiducia dopo avvio orrendo. Il giovane pilota spagnolo, però, al momento non pensa al futuro e a una scappatoia. In un'intervista ha parlato di sé, del suo futuro a breve termine e anche di uno degli aspetti della sua vita, quello relativo al denaro, che non è una priorità per lo spagnolo.

Parole quelle di Acosta che non sono affatto banali, ma che però stonano con quelle che riguardano almeno la metà dei piloti in griglia di partenza. Perché la maggior parte dei piloti ha bisogno di soldi per correre. La storia di Tatsuki Suzuki ne è un fulgido esempio. Anche se questo problema, al di là di queste dichiarazioni, non vale pure per Acosta, che ha un talento enorme e un futuro assicurato.

Il legame tra Acosta e KTM

Due titoli Mondiali vinti, poi il passaggio alla MotoGP. Una prima annata brillante, con quattro podi, in questa stagione è partito male davvero. L'ottavo posto è il miglior piazzamento del 2025. Un risultato tutt'altro che accettabile, ma nonostante un avvio duro non pensa minimante all'addio alla KTM, che nei mesi scorsi ha avuto pure grosse difficoltà economiche. Parlando con speedweek.com ha detto: "Il rapporto tra me e KTM è più personale di quanto molti pensino. Indosso questi colori da quando avevo 14 anni e sono sette stagioni che vivo con loro. Non sarebbe facile dire loro addio. La moto migliorerà, ne sono certo. Non sento pressione, nessuno mi ha fatto pressione qui. L'anno scorso sono il pilota che è caduto di più e nessuno mi ha detto niente. Sappiamo che c'è ancora molta strada da fare".

"Penso di essere l'unico pilota a cui non interessa il denaro"

Non sono solo parole di rito queste di Acosta, che non vuole parlare di dualismo assoluto tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia per il titolo, e che soprattutto ha detto qualcosa di unico: "Penso di essere l'unico pilota al quale non interessi il denaro. Non spendo soldi per cose stupide, mi piacciono le moto e spendo soldi per allenarmi".