La classifica dei sorpassi più belli del Mondiale 2021 di F1: nella top ten c’è due volte Leclerc Il sorpasso più bello della stagione 2021 della Formula 1 lo ha realizzato Lando Norris, ai danni di Leclerc nel Gran Premio di Monza. Nella top ten anche manovre favolose di Verstappen e Leclerc.

A cura di Alessio Morra

L'esito del Mondiale di Formula 1 è stato deciso nell'ultima gara di Abu Dhabi,Verstappen campione del mondo, Hamilton battuto, con tante polemiche. Latifi decisivo. Sainz davanti a Leclerc in campionato, una mezza sorpresa. Ora si pensa già alla stagione 2022, in cui cambieranno le regole e in parecchi (ma non tutti) pensano che i valori possano cambiare. Ma intanto la Formula 1, con i voti degli utenti sui profili social, ha scelto il miglior sorpasso della stagione 2021. Il vincitore è uno dei tanti giovani rampanti, che ha ottenuto il successo grazie a una bella manovra su Leclerc.

La top ten dei sorpassi più belli della Formula 1 2021

Al decimo posto c'è un meraviglioso sorpasso di Charles Leclerc ai danni di Ocon nel Gp d'Austria, mentre al nono la manovra di Tsunoda, che con una durezza ha infilato Bottas nell'ultimo giro di Abu Dhabi. Ottava posizione invece per Latifi, autore di una splendida manovra su Mazepin a Zandvoort. Settimo Ricciardo su Alonso in Russia, sorpasso che meritava forse un paio di posizioni più alte. Sesto Russell che all'esterno ha infilato Mick Schumacher all'Hungaroring.

Quinto il capolavoro di Sergio Perez ai danni di Ricciardo a Barcellona, quarto posto di Kimi Raikkonen, che a Austin vinse un duello old style con Fernando Alonso, un suo grande rivale. Bello vedere il finlandese nella top ten dei sorpassi nell'anno in cui ha lasciato il circus. Terzo il duello serrattisimo tra Leclerc e Perez, con sorpasso del monegasco, contro sorpasso del messicano e sorpasso decisivo su Leclerc. Seconda posizione per la manovra che è servita a Verstappen per vincere il Mondiale su Hamilton. Primo Lando Norris, che è uscito fuori dalla pista per guadagnare la posizione su Charles Leclerc alla ripartenza del Gran Premio d'Italia di Monza, dopo l'incidente tra Verstappen ed Hamilton.