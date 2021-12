L’ultima immagine di Raikkonen da pilota di Formula 1: verso una nuova vita con i suoi cari Kimi Raikkonen ha chiuso la carriera in F1 ad Abu Dhabi. Il finlandese è stato immortalato in una splendida foto in cui lascia il circuito con la sua famiglia.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 fa già parte della storia della Formula 1. Una gara memorabile, che un giorno verrà raccontata per tutto quello che è successo, peril primo titolo di Verstappen, il quinto piloti della Red Bull, il sesto della Honda. E negli annali resterà per sempre la beffa di Hamilton, che è stato a un giro dall'ottavo Mondiale, beffa enorme provocata da un errore di Latifi, ma che non ha intaccato la signorilità di Lewis. Ma questa degli Emirati è stata anche l'ultima gara di Kimi Raikkonen, che lasciando il circuito è stato immortalato e quello scatto ha fatto il giro del web, e soprattutto non ha lasciato indifferenti i suoi tifosi e in generale gli amanti della Formula 1.

Raikkonen si è ritirato al 28° giro, un problema ai freni lo ha costretto a chiudere anticipatamente la gara. Quando è uscito anche lui che è storicamente un ‘freddo' è Ice-Man Kimi un brivido sulla schiena lo avrà sentito, non può non essere così. Finita la gara ha salutato tutti ed è andato via, in compagnia della moglie Minttu e dei figli (Robin e Rianna), e mentre andava via è stato fotografato e come detto quell'immagine è diventata popolare. Letteralmente l'addio. Anzi, in realtà è un arrivederci. Perché Kimi spera di tornare un giorno nel circus al fianco del piccolo Robin che ha già tanto talento e che magari un giorno potrebbe cercare di emulare il papà.

Kimi chiude la carriera ad Abu Dhabi, una carriera lunghissima, iniziata nel 2001 in Formula 1. Il momento più alto lo ha avuto quando ha vinto il titolo Mondiale con la Ferrari nel 2007, l'ultima successo lo ha conquistato in Texas tre anni fa. Ma Raikkonen si ricorderà anche per le sue laconiche risposte, il suo stile unico e per i suoi team radio, come il ‘leave me alone', pronunciato proprio nel Gp di Abu Dhabi del 2012, gara che vinse con la Lotus. Memorabile anche il successo di Suzuka 2005 conquistato con la McLaren, forse la gara più bella delle 349 disputate in Formula 1.