Kimi Antonelli trionfa in Formula 2 all’Hungaroring, primo successo in Feature Race: Mercedes F1 gongola

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la prima vittoria assoluta nella categoria nella Sprint a Silverstone, il talento italiano dell'automobilismo Andrea Kimi Antonelli a Budapest vince la sua prima Feature Race in Formula 2. Il 17enne bolognese (compirà 18 anni il prossimo 25 agosto) si è difatti imposto nella gara lunga della F2 del GP d'Ungheria al termine di una corsa ricca di colpi di scena che lo ha visto scattare dalla settima casella della griglia di partenza e poi risalire fino a prendere la testa grazie ad un'azzardata strategia e una provvidenziale safety-car.

Per quanto la fortuna abbia giocato un ruolo importante nel successo del ragazzo della Prema, la vittoria all'Hungaroring appare come un vero punto di svolta per quello che è unanimemente considerato l'enfant prodige dell'automobilismo mondiale che la Mercedes (della cui academy fa parte fin da quando aveva 12 anni) sta pensando di lanciare in Formula 1 già dalla prossima stagione.

E lo sa anche lui stesso: "Sono davvero felice. È stata una gara fantastica, molto dura, ma alla fine siamo stati un po’ fortunati con la Safety Car, ma abbiamo gestito tutto molto bene. Il ritmo era davvero forte, quindi penso che oggi ce lo siamo meritato davvero e sono davvero felice di aver ottenuto la seconda vittoria e spero di poter continuare con questo slancio" ha infatti detto Kimi Antonelli al termine della gara magiara.

Oltre ad aumentare le sue possibilità di essere il sostituto di Lewis Hamilton al fianco di George Russell nella prossima stagione, il successo nella Feature Race del GP d'Ungheria rilancia anche le ambizioni del giovanissimo talento italiano per quel che riguarda l'attuale campionato di Formula 2: a Budapest infatti i primi tre della classifica generale Hadjar, Aron e Maloney non sono andati a punti con Antonelli che si è ora portato in sesta posizione a quota 85, distante quindi 55 lunghezze dal leader con ancora cinque weekend di gara (Spa, Monza, Baku, Losail e Abu Dhabi) da disputare.

Rimontare e rientrare nella lotta per il titolo non sarà facile ma dopo Silverstone e Budapest sembra finalmente che Andrea Kimi Antonelli e la Prema Racing si siano messi alle spalle le difficoltà iniziali (il bolognese è al primo anno nella categoria dopo il doppio salto dalla Formula Regional mentre il team vicentino ha dovuto fare i conti con la rivoluzione tecnica introdotta in F2 proprio da questa stagione) e possano ora ambire ad un finale di campionato da protagonisti. Il tutto, ovviamente, per la gioia di Toto Wolff sempre più convinto di voler puntare sul 17enne bolognese per l'immediato futuro in Formula 1 della Mercedes.

