video suggerito

Kimi Antonelli svela il consiglio di Lewis Hamilton dopo aver lasciato la Mercedes per la Ferrari Kimi Antonelli ha raccontato cosa gli ha detto Lewis Hamilton prima di lasciargli il volante della sua Mercedes. Parole che il giovane pilota ha apprezzato tantissimo: “Cercherò di fare ciò che ha fatto lui”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Kimi Antonelli a 18 anni ha già una grandissima eredità da portare avanti alla Mercedes, ovvero quello di prendere il posto di Lewis Hamilton finito alla Ferrari. Il Mondiale di Formula 1 si aprirà infatti con la novità rappresentata proprio da Antonelli che però prima di salire ufficialmente su quella pesantissima monoposto, ha ricevuto alcuni consigli proprio da Hamilton. Un gesto, quello del pilota britannico, assolutamente apprezzato dal baby pilota italiano. Cosa si sono detti? L'ha spiegato lo stesso Antonelli parlando in conferenza stampa martedì scorso.

"Ha detto principalmente di godermela, senza preoccuparmi delle circostanze esterne – ha spiegato Antonelli -. Mi ha detto che basta lavorare su se stessi, godermi il momento, ed è stata questa la cosa principale che mi ha voluto dire". Considerata la pesante eredità di Hamilton alla Mercedes, dove ha vinto sei titoli, e la sua influenza sulla F1, Antonelli preferisce essere definito "il prossimo pilota Mercedes" piuttosto che il sostituto di Hamilton, che ora è alla Ferrari. Vuole costruire un percorso tutto suo con la speranza di riscrivere un nuovo capitolo in Mercedes.

Antonelli ed Hamilton indossano le tute di Mercedes e Ferrari.

Antonelli è chiaramente lusingato da ciò che ha fatto Hamilton nei suoi confronti prima di andare via ma sa bene che deve costruire un suo percorso senza pensare a chi l'ha preceduto. Ma il confronto con Hamilton sarà d'obbligo, specie all'inizio del Mondiale. La stagione d'esordio di Hamilton con la McLaren nel 2007, un anno dopo la nascita di Antonelli, passò alla storia della F1: vinse quattro gare e perse il titolo per un solo punto, a favore di Kimi Raikkonen. Proprio di questo ha parlato Antonelli in conferenza stampa.

Le parole di Antonelli sul confronto con Hamilton

"Ripensando alla sua stagione 2007, che è stata incredibile perché ha quasi vinto il campionato nel suo anno da esordiente, ciò che è stato davvero impressionante è stata la costanza – ha spiegato Antonelli – Quello che (Hamilton) ha fatto davvero bene è stato iniziare bene e poi continuare a crescere senza cercare di fare troppo. Ecco perché ha fatto una stagione incredibile ed è quello che cercherò di fare anch'io". Tutto questo non sarà possibile senza il supporto del team: "Quando hai le persone giuste intorno a te, ti aiutano davvero a non impantanarti troppo in queste cose".