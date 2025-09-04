Kimi Antonelli mostra il messaggio che Hamilton ha lasciato nel bagno del suo motorhome in F1

Kimi Antonelli e Lewis Hamilton sono molto amici. Il pilota italiano, alla vigilia del weekend del Gp Monza, ha rivelato che il pilota della Ferrari gli ha lasciato un messaggio molto particolare.

Raro vedere due piloti avere un rapporto d'amicizia così bello. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli vanno d'accordissimo. Un rapporto stretto, tra l'allievo e il maestro. Lewis ha suggerito Kimi come suo erede a Wolff e lo ha protetto e consigliato dopo una serie di errori, l'ultimo per la verità pesante costato caro a Leclerc. Alla vigilia del GP di Monza si aggiunge un altro tassello, un altro messaggio, questo assai più simpatico.

I messaggi di Hamilton per Antonelli

Con le gare europee i piloti fanno uso dei motorhome, che rappresentano la storia della Formula 1. Quando si è corso a Imola Kimi Antonelli ha rivelato che Hamilton gli aveva lasciato uno splendido messaggio appeso al muro, che l'italiano guardava ogni qualvolta entrava li dentro. Mentre Lewis rivelò proprio a Imola che provava strane sensazioni nell'essere nell'hospitality Ferrari dopo aver visto sempre tutto dall'altra parte della barricata.

Il messaggio di Hamilton nel bagno del motorhome di Antonelli: "Lewis era qui".

"Lewis era qui", il messaggio di Hamilton nel bagno di Antonelli

Ora si è a Monza, dove si terrà l'ultima gara storica tra quelle europee. Kimi Antonelli parlando con Sky ha confermato che Hamilton gli ha lasciato un altro messaggio, stavolta in un posto particolare del motorhome. Antonelli intervistato da Mara Sangiorgio apre la porta del bagno la sposta e fa vedere che su un muro c'è scritto, in una posizione particolare: "Lewis was here". Cioè "Lewis era qui", con tanto di freccia. Guardando il video si capisce dove. Il pilota Mercedes con una semplicità impressionante parla di ciò, aggiungendo qualche dettaglio, ricordando anche che i messaggi sono più di uno.

Esordio a Monza per Kimi Antonelli

Il 19enne a Monza ha bisogno di scrollarsi di dosso un periodo non facilissimo. In Olanda ha commesso un errore pesante, che è stato oggetto di grandissime critiche, nelle ultime cinque gare solo una volta è entrato in zona punti, e solo due volte è stato tra i primi dieci negli ultimi 9 Gp, agganciato, nel frattempo, pure da Albon nel Mondiale Piloti. Deve fare esperienza, migliorerà, crescerà, certamente, ma un risultato positivo in casa sarebbe d'aiuto.