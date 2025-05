video suggerito

Kimi Antonelli entra in camera e trova un messaggio di Hamilton appeso al muro: "Ora mi commuovo" Il giovanissimo pilota della Mercedes ha rivelato di aver trovato nel suo motorhome Mercedes una lettera lasciatagli da Lewis Hamilton. Kimi Antonelli ha deciso di appenderla al muro e di tenerla sempre con sé: "La uso come motivazione".

A cura di Alessio Morra

Kimi Antonelli sta vivendo un sogno, il suo sogno, ma è tutto vero. Il pilota 18enne della Mercedes a Imola correrà il primo Gp di Formula 1 della sua carriera in Italia. Emozioni forti e un obiettivo grande: il primo podio della carriera. Gli occhi sono anche su di lui, tutti lo cercano per un selfie, tutti vogliono intervistarlo. Kimi non si fa problemi, parla con tutti, e raggiante per il successo in Coppa Italia del Bologna, che ha festeggiato, si è presentato al Santerno, dove proverà a battagliare con i big, con i suoi soliti rivali, compreso Lewis Hamilton, il pilota che ha sostituito e che gli ha lasciato una lettera nel Motorhome della Mercedes prima di lasciare la scuderia per la Ferrari.

Cosa ha scritto Hamilton a Kimi Antonelli

A Imola, Hamilton ha saggiato il motorhome dell'hospitality Ferrari, mentre Kimi Antonelli ha trovato una lettera che il sette volte campione del mondo gli ha lasciato prima dell'addio, una lettera vergata a mano da Lewis. Ne ha parlato per primo Stephen Lord, performance coach del team, nel podcast Beyond The Grid ed ha rivelato anche parte del contenuto: "Sono entrato nella stanza e c’era un lungo biglietto scritto a mano per Kimi. Gli dava il benvenuto nella sua nuova stanza, gli augurava buona fortuna e gli diceva di prendersi cura della squadra, perché se lo avesse fatto, la squadra avrebbe ricambiato".

Kimi ha appeso nel motorhome la lettera di Lewis

Antonelli, alla vigilia del weekend di Imola, ha risposto a una domanda su quel messaggio e ha confermato di essere rimasto molto colpito e per questo motivo ha deciso di mettere in un quadretto la lettera di Hamilton e di appenderla al muro del suo motorhome: "Il fatto che un pilota come Hamilton abbia pensato di lasciare un messaggio scritto per me la dice lunga su che persona sia. Ho visto il suo lato umano, non solo quello del pilota. Quel messaggio mi ha riempito il cuore. Averlo poi da un pilota che è uno dei migliori della storia è stato fantastico. Contiene anche dei consigli che uso come motivazione. Lo terrò appeso lì e lo uso come motivazione per andare in pista e fare meglio".

Il video della Mercedes, Antonelli è emozionato

La Mercedes una volta diventata di dominio pubblico la storia ha pubblicato un video sui suoi account social e ha mostrato Kimi Antonelli entrare nel motorhome e osservare il messaggio di Lewis. Il giovane pilota, con un mega zaino sulle spalle, entra ‘a casa sua', e dice: "Oh, il famoso messaggio". Lo si vede, poi, guardare, rimirare e soprattutto leggere il testo scritto a mano dal pilota Ferrari: "Grazie Lewis, molto bello". Poi si zittisce prima di aggiungere: "Mi sto emozionando, sono commesso. Bello, grazie Lewis".

Antonelli ha sostituito Hamilton alla Mercedes

Toto Wolff dopo l'addio di Hamilton (ufficializzato con larghissimo anticipo) si è guardato attorno ma rapidamente ha deciso di promuovere Andrea Kimi Antonelli, che a 18 anni ha fatto il suo esordio in Formula 1. Il giovane pilota italiano, aveva ricevuto l'imprimatur dallo stesso Hamilton che più volte lo aveva elogiato, nel circus si è presentato con garbo, stile e soprattutto in modo meraviglioso. Sei gare di altissimo livello, la pole nella Sprint di Miami la perla assoluta. Ora c'è Imola, e con il ritorno delle gare in Europa le principali scuderie ritornano ad avere i motorhome – cioè enormi camion che girano il Vecchio Continente che vengono utilizzati da piloti per cambiarsi, rifiatare, e dalle scuderie, anche per riunioni interne.