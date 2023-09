Jorge Martin vince la Sprint Race a Misano davanti a Bezzecchi e Bagnaia La Sprint Race sul circuito di Misano fa da antipasto al Gran Premio di domani che vedrà tre Ducati in prima fila. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Bagnaia tallonato da Pedrosa.

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la Sprint Race dopo l’exploit nelle qualifiche a Misano.

Jorge Martin vince anche la Sprint Race dopo aver segnato il record della pista a Misano in qualifica. Lui e Bezzecchi (che alla distanza perde attimi preziosi e commette un errore fatale al 9° giro) sono una spanna sopra tutti con un buon distacco su Bagnaia. Con questo risultato è Pecco a spiccare ancora nella classifica del Mondiale dall'alto dei 267 punti, seguito a -45 da Martin (ne ha guadagnati 5 oggi) e a -69 da Bezzecchi.

Ordine di arrivo e tempi della Sprint Race a Misano vinta dallo spagnolo Jorge Martin.

Tre Ducati in cima alla griglia, dall'inizio alla fine. Il sabato di Misano è iniziato con emozioni forti che ha confermato anche nella mini-gara odierna dopo i giri col gas a martello per guadagnare la migliore posizione possibile alla partenza. Dopo aver conquistato il nuovo primato del circuito (1'30″390), Martin ha piazzato la zampata spingendo a manetta la sua Ducati Prima Pramac anche nel pomeriggio.

La classifica del Mondiale di MotoGp dopo la Sprint Race a Misano.

Chapeau dinanzi all'iberico che ha coronato un sabato da leone, ma i riflettori sono puntati anche su Pedrosa che, da collaudatore KTM, è stato il migliore della Casa austriaca e soprattutto è riuscito a tenere sotto pressione Bagnaia senza mai uscire dai suoi specchietti. Scorrendo la classifica e i piazzamenti sono da segnalare anche la buona rimonta di Binder in grande rimonta ( quinta posizione) e un'Aprilia poco brillante con Vinales e Aleix Espargaro in sesta e ottava piazza.

La gara. È stata un monologo di Martin che nessuno, nemmeno Bezzecchi che gli ha tenuto testa a lungo, è riuscito a schiodare dalla testa del serpentone di moto. Per avere un'idea della progressione e della costanza dello spagnolo serve focalizzare l'attenzione su alcuni giri chiave della Sprint Race: al 6° lo spagnolo aveva 6 decimi di vantaggio su Bezzecchi con quest'ultimo che beneficiava di 2″ di vantaggio su Bagnaia. Al 9° passaggio un errore del pilota del team Mooney VR46 concede al leader della corsa 1 secondo che diventa un abisso mentre Pecco deve guardarsi le spalle dall'arrivo di Pedrosa.

All'11° giro Martin prende definitivamente il largo con quel +1″197 su Bezzecchi che gli permettere di chiudere in bellezza e senza patemi anche la Sprint Race. E dà appuntamento al Gran Premio di domani quando avrà di nuovo accanto a sé i due italiani (Bezzecchi su Ducati VR46 e Pecco su Ducati) stoici nella loro partecipazione per essere montati in sella dopo il brutto e spaventoso pomeriggio del Montmelò a Barcellona, a causa dell'incidente che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race a Misano

1. Martin (Ducati) 13 giri in 19'58″785

2. Bezzecchi (Ducati) + 1″445

​3. Bagnaia (Ducati) + 4″582

​4. Pedrosa (KTM) + 4″772

​5. Binder (KTM) + 4″931

​6. Vinales (Aprilia) + 6″062

​7. Marini (Ducati) + 6″519

​8. A. Espargaro (Aprilia) + 7″893

​9. A. Marquez (Ducati) + 9″264

​10. M. Marquez (Honda) + 11″318

​16. Morbidelli (Yamaha) + 16″749

​18. Di Giannantonio (Ducati) + 18″133

21. Pirro (Ducati) + 21″454.