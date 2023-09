MotoGP Misano, orari TV su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint oggi in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi a Misano per il GP San Marino del Motomondiale 2023. Si riparte dalla vittoria di Espargarò in Catalogna.

Si parte alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani: il nuovo format prevede che le FP2 del venerdì determinino i migliori 10 che accedono direttamente alle Q2. Alle 15:00 la gara sprint.

Le qualifiche di Moto3 sono in programma alle 12:50, quelle di Moto2 alle 13:45. Occhi puntati su Bagnaia che torna in pista dopo l'incidente della settimana scorsa e dopo la buona prova nelle FP2 di ieri accede direttamente alla Q2 della qualifica. Out Bastianini.

La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Bezzecchi ha dominato le prove libere di ieri migliorando il record della pista, stupefacente prova della wild card Pedrosa che si è qualificato alla Q2 come un ritrovato Marc Marquez. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

29 minuti fa 08:00 Gli orari di FP3 e qualifiche al GP Misano di MotoGP 2023 Giornata intensa per i piloti della MotoGP sul circuito di Misano: oggi infatti si inizia alle ore 10:10 quando scenderanno tutti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Le FP3 dureranno mezz'ora e si chiuderanno alle ore 10:40. Poi i protagonisti della classe regina del motomondiale torneranno sul tracciato romagnolo per le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini che prenderanno il via alle 10:50 mentre nel primo pomeriggio il programma odierno si chiuderà poi con la Sprint Race. A cura di Michele Mazzeo 59 minuti fa 07:30 Le caratteristiche del Misano World Circuit Marco Simoncelli per il GP di oggi La mappa del circuito Marco Simoncelli di Misano su cui oggi si disputano le qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2023 Ad ospitare le qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale di scena oggi sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli situato a Misano Adriatico in Romagna. Un circuito quello romagnolo che presenta un tracciato di 4,2 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 530 metri. Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Misano è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di 29 secondi al giro. Delle 10 frenate due sono considerate altamente impegnative per i freni, quattro sono di media difficoltà mentre le restanti 4 sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 8 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 277 km/h ed entrano in curva a 119 km/h dopo 4,2 secondi di decelerazione. Il record della pista sul giro secco appartiene al campione del mondo in carica Pecco Bagnaia con il suo 1:31.065 con cui ha centrato la pole nel 2021, mentre il primato per il giro più veloce in gara sul circuito romagnolo appartiene ad Enea Bastianini con l'1:31.868 piazzato nell'ultima edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP. A cura di Michele Mazzeo 1 ora fa 07:00 Qualifiche MotoGP oggi in TV, dove vederle in diretta Le Qualifiche della MotoGP sul circuito di Misano si tengono oggi in tarda mattinata. L'orario d'inizio è fissato per le ore 10:50, la durata è di 30 minuti esatti, in cui si svilupperanno la Q1 e la Q2 rispettivamente da 15 minuti ciascuna. Le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race di oggi pomeriggio che della Gara di domani e si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Summer (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. A cura di Michele Mazzeo 1 ora fa 06:30 MotoGP GP San Marino a Misano, oggi qualifiche e sprint race in diretta: gli orari TV su Sky e TV8 Oggi sul circuito di Misano si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2023: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato italiano i piloti della classe regina del Motomondiale 2023 andranno infatti a caccia della pole position. Le qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 13 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Misano si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45). A cura di Michele Mazzeo