Jorge Martin torna in MotoGP, correrà in Qatar: "Ma non so neanche se riuscirò a finire la gara" Il campione spagnolo pronto al debutto nel quarto Gran Premio del Mondiale dopo aver saltato le prime tappe a causa di un doppio incidente e due operazioni. In un video annuncia il suo rientro: "Non vedo l'ora".

Jorge Martin ha ricevuto dai medici la notizia tanto attesa: può tornare in sella all'Aprilia RS-GP e iniziare, finalmente, il Mondiale di MotoGp sia pure con tre Gran Premi di ritardo. Il campione del mondo farà il debutto ufficiale in Qatar, consapevole che esserci è già una vittoria considerato il calvario vissuto a causa di due incidenti e altrettante operazioni che lo hanno costretto a lungo periodo di degenza, saltando Thailandia, Argentina e Texas.

Al quarto appuntamento iridato della stagione troverà una situazione di estremi equilibrio lassù, in cima alla classifica piloti, nella lotta per il titolo. I fratelli Marquez fanno da lepre: Alex svetta a quota 87 punti, Marc ne ha uno in meno e riparte dalla brutta caduta sull'asfalto di Austin che aveva dominato grazie a un'abile strategia. Poi c'è Francesco ‘Pecco' Bagnaia (75) che, almeno per adesso, recita la parte del guastafeste. Da ora in poi dovranno fare i conti anche con lui, Martinator.

I ruzzoloni nel Sud-Est asiatico (tra Sepang e la Thailandia) sono un brutto ricordo. Martin è guarito dalla lesioni agli arti provocate dall'impatto traumatico prima durante un allenamento poi durante le prove del primo GP che ha solo sfiorato. Frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra, frattura calcaneare omolaterale sono superate: lo spagnolo – come si evince dal video condiviso dall'account ufficiale della MotoGp – prende lo smartphone e telefona a un amico, comunicandogli che l'incubo è svanito e può riprendere a correre.

"Ciao, Massimo! Sono andato dal medico, sembra che mi abbiano dato l'ok per recarmi in Qatar. Sarà sicuramente un week-end difficile ma almeno iniziamo la nostra avventura… cominciamo dalle fondamenta". L'euforia di Martin, sia pure con meno enfasi rispetto alle immagini della clip, traspare anche dal comunicato ufficiale dell'Aprilia che ha riportato le dichiarazioni del pilota. "Non vedo l'ora di tornare in pista e sono contento di poter almeno provare a correre in Qatar – è l'auspicio del pilota spagnolo -. L'obiettivo sarà adattarmi nel migliore dei modi alla RS-GP25 e cominciare a girare. Non posso dire con certezza quale sarà il mio livello di condizione fisica ma sicuramente non sono al 100%. Cercheremo di dare il massimo e migliorare un poco alla volta".

Il rombo del motore, l'adrenalina, tutto ciò che fa parte di un routine che gli è mancata come il pane lo aiuteranno a lasciare tutto alle spalle. Martin c'è, riparte. Ed è già una bella conquista rispetto all'obiettivo di riprendere quei livelli di competitività che hanno fatto di lui un campione iridato. "Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a concludere la corsa – ha concluso -, ma se ci riusciremo sarà una vittoria perché significa che sto recuperando la forma migliore".