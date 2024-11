video suggerito

Jorge Martin sbattuto fuori dalla discoteca con la fidanzata poche ore dopo il trionfo in MotoGP Il nuovo campione della MotoGP Jorge Martin poche ore dopo aver conquistato il titolo è stato protagonista di un surreale episodio in una discoteca di Barcellona: è stato sbattuto fuori dalla sicurezza insieme alla fidanzata Maria Monfort. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Essere diventato il campione del mondo della MotoGP 2024, avere la tua faccia che campeggia su tutte le home page dei principali quotidiani e qualche ora dopo aver trionfato venire sbattuto fuori, insieme alla fidanzata, da una delle discoteche del tuo Paese dove andava in scena una delle feste informali organizzate per celebrare la fine della stagione. Sembra assurdo, ma è questo ciò che è avvenuto a Jorge Martin poche ore dopo aver conquistato il titolo iridato della classe regina del Motomondiale strappandolo al campione in carica Pecco Bagnaia che aveva, inutilmente ai fini della classifica, vinto anche il GP conclusivo di Barcellona.

A raccontare il singolare retroscena è Cosimo Curatola, sul magazine mowmag.com che ha assistito in prima persona al surreale episodio essendo presente all'Opium di Barcellona nella festa, post Gala Ufficiale della MotoGP, organizzata dal direttore sportivo del Team Pramac, Fonsi Nieto. Il neo campione del mondo, che era a festeggiare in un locale, sempre sul lungomare della città catalana, poco distante, il Carpe Diem, aveva deciso, insieme alla fidanzata Maria Monfort, di attraversare la strada e proseguire la festa all'Opium dove c'erano tanti altre facce note del paddock della MotoGP.

Ad un certo punto però Jorge Martin e fidanzata vengono sbattuti fuori dagli uomini della sicurezza per aver strombazzato con una trombetta da stadio all'interno della discoteca. I buttafuori non hanno voluto sentire storie, lui non ha protestato, né fatto "pesare" il suo nome. Ha accettato l'allontanamento e, come riporta il quotidiano spagnolo El Periodico, se ne è tornato insieme alla fidanzata al Carpe Diem, dove qualche ora più tardi, si è riunito in un privé insieme al gruppo di amici di Pecco Bagnaia e della moglie Domizia Castagnini con cui i due, al di là della rivalità in pista, sono molto amici (Jorge Martin e il piemontese della Ducati si conoscono fin dai tempi delle mini-moto e sono stati anche compagni di squadra in Moto3).