Che tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo non scorra buon sangue ormai non è un mistero. I rapporti tra i due, già avversari ai tempi della 250, non sono migliorati ai tempi in cui hanno condiviso il box Ducati da compagni di scuderia in MotoGP. Frecciatine costanti in questi anni tra lo spagnolo, che ha deciso di ritirarsi, e l'italiano che nella prossima stagione andrà incontro ad un anno di stop, aspettando l'offerta giusta. Lorenzo in particolare non ha gradito le dichiarazioni del forlivese ai microfoni di DAZN rispondendo in maniera piccata.

Andrea Dovizioso nella sua ultima intervista è tornato sul difficile rapporto con l'ex compagno di scuderia Jorge Lorenzo. Dovi non ha usato troppi giri di parole: "Non sono ancora simpatico a Lorenzo. Soprattutto perché, per quanto può, mi attacca nelle interviste. Non sono riuscito a capire se succede perché non è stato in grado di assimilare i due anni sulla stessa moto. Avendo vinto tanti campionati dovrebbe essere al di sopra di queste cose. Ma noto che c’è qualcosa che lo infastidisce e non riesco a capire la sua mente, un po’ particolare".

In occasione di un botta e risposta con i tifosi su Instagram, Jorge Lorenzo non ha perso occasione per rispondere a Dovizioso. Dichiarazioni destinate ad alimentare ulteriori polemiche sull'asse Spagna-Italia: "Era invidioso di me già dai tempi dalla 250, ma volevo dare una possibilità al nostro rapporto. Nella mia prima stagione in Ducati ricordo di aver fatto i complimenti a lui per un podio e la sua unica risposta sono state parole negative nei miei confronti. Capisco che gli abbia fatto male quando la Ducati decise di scommettere su un campione e di pagarlo 12 volte di più ma la realtà è che in 250 l'ho battuto; in 9 anni in MotoGP, compresi quelli che abbiamo trascorso entrambi su una Yamaha e il secondo anno, in cui ho avuto la moto di mio gradimento, ero in grado di batterlo regolarmente e mettermi davanti a lui in campionato".

E in conclusione ecco degli auguri di Natale molto particolari, con un messaggio diretto proprio all'antagonista: "Sfortunatamente un infortunio ha bloccato il mio percorso di crescita in Ducati. Così ‘caro' Andrea, tu sai bene, e il resto del mondo anche, che non è vero che mi piaci perché mi hai battuto al mio primo anno di adattamento con la Ducati. Era qualcosa di normale, come lo sarebbe stato se ti avessi battuto restando in Ducati per gli anni a venire. Buon Natale!".