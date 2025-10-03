MotoGP
Jorge Lorenzo: “Molti piloti italiani aiutavano Valentino Rossi lasciandolo passare”. Fa i nomi

Jorge Lorenzo torna a parlare del Mondiale 2015 e chiama in causa Valentino Rossi: molti piloti italiani avrebbero aiutato il nove volte campione del mondo a guadagnare posizioni.
A cura di Nicolo Piemontesi
Una rivalità storica che anche a distanza di anni torna alla mente dei fan della MotoGP. Jorge Lorenzo torna a parlare del suo periodo da pilota e di quelle gare testa a testa con Valentino Rossi. Sul campione italiano, oltre agli elogi, ha avuto anche altro da dire. Segnalando come, secondo lui, alcuni piloti italiani si scansassero e aiutassero Rossi nei sorpassi e nel guadagnare posizioni.

Lorenzo ha ormai appeso il casco al chiodo, ma non è riuscito a restare fuori del mondo delle due ruote. A oggi si è reinventato come telecronista e opinionista sportivo per la televisione spagnola. Visse gli anni della MotoGP tra i testa a testa leggendari con Marquez e Valentino per poi lasciare il mondo delle gare con ben cinque mondiali vinti. Tra questi proprio quello del 2015, ottenuto con un margine di soli cinque punti sul suo compagno di squadra, Valentino Rossi, proprio nell'ultima gara della stagione, quella corsa a Valencia.

Lorenzo sugli aiuti a Valentino Rossi: "Dobbiamo essere oggettivi"

Su questa è tornato a parlare anche a distanza di anni al Corriere della Sera. Come ha ricordato lo stesso Lorenzo, quello fu un anno particolare, il famoso litigio tra Marquez e Rossi al GP di Sepang favorì lo spagnolo della Yamaha. Rossi aveva accusato Marquez di aiutare il connazionale, la litigata tra i due sfociò in una bagarre in pista, nella quale il pilota della Honda finì per terra e l'italiano, penalizzato, partì in ultima posizione nella gara successiva, proprio quella di Valencia.

Anche a distanza di anni Lorenzo ricorda bene quel momento: "Marquez disse che non avrebbe aiutato Rossi a vincere il Mondiale, quella lotta tra i due fu un bene per me". Una volta interrogato sul possibile aiuto tra spagnoli Lorenzo ha negato, ma non ha fatto la stessa cosa parlando di Rossi: "Dobbiamo essere oggettivi, molti piloti italiani lo hanno aiutato: Petrucci, Dovizioso, Iannone, hanno dato tutti una mano a Rossi. Sembrava che lo lasciassero passare, un aspetto che non viene quasi mai menzionato".

Non solo commenti negativi per il nove volte campione del mondo italiano, Lorenzo ha voluto anche elogiarne la caratura e la forza. L'ex pilota, nel paragonarlo con Marquez, ha infatti dichiarato che: "Rossi è un campione a tutto tondo, molto intelligente. Se capiva di non poter vincere si accontentava di una posizione sul podio, per fare punti. Marquez invece spinge sempre, a costo di buttare tutto, vuole vincere". Un commento nostalgico per lo spagnolo che ha gareggiato testa a testa con loro in quello che per molti è stato un periodo d'oro della MotoGP.

