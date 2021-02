Il presidente e attuale amministratore delegato ad interim della Ferrari John Elkann suona la carica agli uomini del Cavallino in vista del Mondiale 2021 di Formula 1 nel quale la Rossa vorrà riscattare la delusione per le disastrose prestazioni nella stagione passata.

Il giorno prima della presentazione online del team, che si terrà domani alle ore 14, il numero uno della casa di Maranello ha colto l'occasione per incontrare la squadra che sarà in azione in pista tra sole due settimane durante i tre giorni di test pre-stagionali (che si terranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo). Insieme a lui, nel quartier generale della Ferrari, erano presenti anche il team principal Mattia Binotto, i piloti Charles Leclerc, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi, e tutti gli ingegneri e i meccanici appena rientrati da Jerez de la Frontera dove la scuderia ha preso parte al primo test dei Pirelli 18 pollici.

Davanti agli uomini in rosso che formeranno la squadra con cui la Ferrari andrà a competere nel prossimo campionato di Formula 1 (che comincerà, sempre in Bahrain, ma nel week end del 28 marzo) a parlare per primo è stato il team principal Mattia Binotto che nel suo breve discorso ha sottolineato come questo sia stato un momento per la squadra per riunirsi e concentrarsi su quello che sarà un anno lungo e impegnativo.

A chiudere l'incontro è stato il presidente e Ceo ad interim della Ferrari John Elkann che ha voluto suonare la carica in vista della prossima stagione. Il numero uno del Cavallino ha infatti affermato che “la cosa più importante di questa stagione sarà dimostrare la nostra volontà di vincere, attraverso il nostro impegno e dedizione. Dovremo prestare attenzione a ogni piccolo dettaglio: conta tutto".