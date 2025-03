Jacques Villeneuve chiuso in bagno a Malpensa: sfonda la porta e il soffitto gli crolla addosso

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Surreale disavventura per Jacques Villeneuve: il 53enne ex pilota, campione del mondo sia in Formula 1 che in IndyCar, è rimasto chiuso in un bagno dell'aeroporto milanese di Malpensa, bloccato senza possibilità di uscita. Neanche la sua richiesta d'aiuto e l'arrivo del personale in suo soccorso è riuscito a ‘liberarlo' e allora ha dovuto provvedere lui stesso, sfondando la porta del cubicolo ma venendo colpito da un pezzo del soffitto che gli è crollato addosso. La vicenda è stata raccontata in tempo reale dal canadese, figlio del mitico Gilles, con un paio di post sul proprio profilo Instagram.

Jacques Villeneuve bloccato in bagno all'aeroporto milanese della Malpensa: rompe la porta a calci

"Sono bloccato nei bagni da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire. Lo scarico del water parte ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un sacco. Davvero impressionante. Buon inizio per il viaggio in Australia", ha scritto domenica Villeneuve, taggando come luogo l'Aeroporto di Milano Malpensa.

Poco dopo è arrivato l'ulteriore aggiornamento, che ha dato conto dell'avvenuta ‘evasione' del campione del mondo di F1 nel 1997 con la Williams, con tanto di gabinetto semidistrutto. Troppa era la fretta di uscire dal bagno per non perdere l'aereo diretto dall'altra parte del mondo: "Sono riuscito ad uscire dopo 30 minuti, ho dovuto buttare giù la porta a calci e mi è caduto un pezzo del soffitto in testa. Pronto ad andare in Australia, viaggiare è divertente".

Tutto è bene quello che finisce bene insomma, visto che la botta in testa incassata da Jacques evidentemente non deve essere stata molto dolorosa né con conseguenze serie. Villeneuve – che in Italia è di casa – era diretto da Milano in Australia in vista dell'inizio ufficiale della stagione di Formula 1 nel prossimo fine settimana sul circuito di Melbourne: tuttora infatti è ancora ben presente nel paddock in qualità di commentatore televisivo e ambassador della Williams.

Il classico bisogno prima della partenza ha rischiato di far saltare tutti i suoi piani, visto che al momento di uscire dal bagno si è trovato di fronte a un bloccaggio non delle ruote, come gli capitava da pilota, ma della porta del medesimo gabinetto. Mezzora era troppo per aspettare che lo tirassero fuori e allora ecco la scalciata di potenza della porta, come fosse forzare un sorpasso infilandosi dentro in ingresso di curva.

Il commento di Jean Alesi sotto il secondo post di Jacques Villeneuve

Tra i tanti commenti sotto i suoi post, brilla quello di Jean Alesi, uno che con Jacques ci ha fatto ruota a ruota in pista: "La prossima volta chiamami, ho una soluzione veloce".