Incidente stradale per Kimi Antonelli prima dei test F1: l’auto finisce contro un muro, ne esce illeso

Il pilota Mercedes Kimi Antonelli è stato coinvolto in un incidente stradale a San Marino, nella zona di Serravalle. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e gli occupanti dell’auto sono usciti illesi. La scuderia tedesca ha confermato l’episodio: l’italiano è atteso regolarmente in pista nei test F1 in Bahrain.

Enorme spavento per Kimi Antonelli alla vigilia della partenza per il Bahrain, dove da martedì 11 a giovedì 13 febbraio sono in programma i primi test F1 2026 sul circuito di Sakhir. Il giovane pilota italiano della Mercedes è stato infatti coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle, in un tratto che di notte diventa spesso terreno scivoloso per chi sottovaluta velocità e visibilità.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine sammarinesi. Secondo la stampa locale, nel rapporto della polizia stradale sarebbe indicato un urto contro il guardrail, senza il coinvolgimento di altri mezzi. In alcune ricostruzioni si parla anche dell'impatto finale contro un muretto di contenimento dopo una sequenza di urti ravvicinati: la vettura avrebbe toccato prima elementi della segnaletica e poi le barriere spartitraffico, terminando la corsa sul lato opposto della carreggiata. Sono dettagli che verranno chiariti solo dalla ricostruzione ufficiale, ma il punto centrale è l'esito: nessun ferito e tutti gli occupanti sono scesi dall'auto illesi.

A mettere ordine sulle certezze è arrivata anche la conferma della scuderia: "Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso".

Il passaggio decisivo, per la Mercedes, è doppio: da un lato la chiamata immediata alle forze dell'ordine, dall'altro il fatto che si tratti dell'unica auto coinvolta. Un elemento che ridimensiona subito l'accaduto.

Antonelli, dunque, non ha riportato conseguenze fisiche e resta atteso regolarmente in pista per i test. È un dettaglio tutt'altro che marginale perché il calendario non concede pause: i giorni di prove in Bahrain sono una finestra fondamentale per prendere confidenza con la vettura e con le procedure del weekend, soprattutto per un pilota giovane che sta costruendo la propria credibilità anche fuori dall'abitacolo, tra gestione della pressione e routine di lavoro con ingegneri e squadra.

La vettura coinvolta è una Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", un modello particolarmente esclusivo (serie limitata), consegnato da poco e finito inevitabilmente sotto i riflettori per la spettacolarità dell'incidente. Proprio nei giorni scorsi era stata celebrata la consegna con contenuti ufficiali, anche per la particolarità della livrea e dei dettagli dedicati al mondo motorsport.

Alla fine dunque tutto si chiude con un gigantesco spavento e un conto salato dal carrozziere per Kimi Antonelli. In Bahrain ora la Mercedes si aspetta di ritrovarlo al suo posto, con l'unica cosa che davvero conta in questi casi: esserne uscito senza conseguenze.