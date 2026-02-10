Test F1 2026 in Bahrain, come vederli in TV e in diretta su Sky: programma e orari dei primi 3 giorni

Dall’11 al 13 febbraio la Formula 1 2026 accende i motori in Bahrain per le prime tre giornate di test ufficiali: ecco orari, programma e dove vederli in diretta TV e streaming.

Dopo lo shakedown "blindato" di Barcellona, la F1 2026 arriva in Bahrain per la prima vera tre giorni di test invernali in vista dell'inizio del Mondiale 2026: si gira a Sakhir da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio. Si tratta dunque della prima delle due tornate di test precampionato di scena in Bahrain (è prevista infatti anche una seconda finestra dal 18 al 20 febbraio). Per quanto riguarda il fuso orario si è avanti di 2 ore rispetto all'Italia: l'inizio di ogni sessione giornaliera da otto ore ciascuna inizia dunque quando in pista sono le 10:00 locali, le 08:00 in Italia. Questa prima tre-giorni di test della Formula 1 si può vedere in diretta TV e streaming su Sky, SkyGo e NOW con una copertura parziale.

Sul tracciato bahrenita scenderanno tutti i piloti che comporranno la griglia del Mondiale 2026, chiamati a capire in fretta una rivoluzione regolamentare che cambia comportamento delle monoposto e gestione dell'energia. A Barcellona le prime indicazioni hanno acceso curiosità soprattutto attorno a Ferrari, Mercedes e McLaren, con distacchi ravvicinati e la sensazione che questi test saranno "più rappresentativi". Attesa anche per vedere all'opera la vera Aston Martin progettata da Adrian Newey e la Williams che ha saltato completamente i primi test a porte chiuse in Catalogna. Sullo sfondo resta anche la diatriba politica sul presunto vantaggio Mercedes legato al rapporto di compressione della power unit, tema che la FIA vuole chiarire prima dell'inizio del campionato.

Programma e orari dei test della Formula 1 in Bahrain

La prima finestra di test (11-13 febbraio) prevede attività 08:00-12:00 e 13:00-17:00 (orario italiano), con pausa pranzo obbligatoria dalle 12:00 alle 13:00 in Italia (14:00-15:00 locali).

Leggi anche Test MotoGP 2026 a Sepang, il calendario con gli orari italiani delle 3 giornate e dove seguirli in tv

Questo dunque il programma della prima tre-giorni di test F1 2026 in Bahrain:

Mercoledì 11 febbraio: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

08:00-12:00 / 13:00-17:00 Giovedì 12 febbraio: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

08:00-12:00 / 13:00-17:00 Venerdì 13 febbraio: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Il circuito di Sakhir su cui vanno in scena questi test F1 è un banco di prova completo per piloti e vetture: curve lente e veloci, rettilinei e un asfalto severo sulle gomme (specie su quelle posteriori). Con i lunghi tratti a gas aperto, inoltre, sarà interessante anche per osservare la gestione dell'energia da parte dei piloti sulle nuove monoposto.

Dove vedere i test F1 in tv e in streaming

Per le prime tre giornate di questi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain Sky trasmetterà solo l'ultima ora di ogni giornata: dalle 16:00 alle 17:00 l'azione in pista si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo e, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW (e tramite piattaforme Sky). Su Fanpage.it il racconto sarà in diretta live testuale con aggiornamenti, curiosità e approfondimenti da paddock e pista.