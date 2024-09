video suggerito

Il varano ripiomba sulla pista di Singapore: Alonso se ne accorge, i commissari lo inseguono Anche in questa edizione del Gran Premio di Singapore un varano è entrato in pista, e per questo motivo sono state sospese le prove libere. Se l’è trovato davanti Fernando Alonso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Le tradizioni vanno rispettate. E anche quest'anno durante le prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Singapore, mentre i piloti giravano, ha fatto il suo ingresso in pista un varano, che con poca fantasia si può definire una lucertola gigante. Stavolta a lanciare l'allarme è stato Fernando Alonso, il decano dei piloti che se l'è trovata davanti e ha segnalato la presenza. Le prove ovviamente sono state sospese. Un anno fa accadde sempre nelle libere, se capitasse in gara potrebbe avere un ruolo determinante sull'esito di un Gp chiave per la lotta al titolo piloti.

Il varano sul circuito di Marina Bay

L'ultima sessione di prove libera ha subito un'interruzione, che non è stata dovuta a un incidente di un pilota, cosa assai frequente sul tracciato di Marina Bay. Lo stop è stato prodotto dall'ingresso in pista di un rettile, precisamente un varano, che ha portato i commissari di gara in pista. Ne è nato un vero e proprio inseguimento.

Alonso segnala la presenza del rettile

L'obiettivo era duplice: bisogna portare il rettile fuori dalla pista e bisognava soprattutto metterlo in salvo. Alonso se l'è trovata davanti, l'ha vista e ha segnalato tutto, decidendo contestualmente di tornare ai box. La missione dei commissari di gara è stata compiuta senza problemi e anche in tempi piuttosto brevi.

Il precedente del Gp Singapore dell'anno scorso

Nella scorsa stagione le invasioni furono molte di più. Alonso investì una lucertola, Verstappen si trovò davanti un varano, come qualche anno fa, e dai box, considerando anche l'ampio vantaggio in classifica, si scherzò parlando del ‘figlio di Godzilla'. Anche Sainz trovò un varano sul suo cammino, poi fece pole e vittoria (chissà se gli aveva portato un pizzico di fortuna), mentre Norris quando vide il rettile parlò, con simpatia, di un dragone.