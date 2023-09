Prove libere di Formula 1 a Singapore disturbate da lucertole giganti: in pista è un’invasione Durante la prima sessione di libere del Gp di Singapore hanno attraversato la pista delle enormi lucertole. I piloti, compresi Verstappen e Sainz, si sono stupiti e hanno avvisato i rispettivi box. Norris scherzando ha detto che pensavo fosse un dragone. Alonso invece ha investito una lucertola.

Quello di Singapore è stato il primo Gran Premio a disputarsi in notturna, qualifiche e gara con le luci artificiali. Una difficoltà in più per i piloti, che devono anche abituarsi al fuso orario e hanno rispetto al solito una differente gestione delle giornate, perché si corre sul tardi (di sera). Ma ci sono due sessioni (le Fp1 e le Fp3) che scattano e si disputano con la luce del sole, che fanno comprendere bene la difficoltà del tracciato e che danno la possibilità di percepire ogni cosa grande o piccola, come un animale che ha attraversato la pista e ha fatto sobbalzare i piloti, che si sono anche chiesti cosa fosse.

La Ferrari nelle prime libere di Singapore si è mostrata pimpante confermando le speranze della vigilia, senza farsi troppe illusioni con l'imbattibile Verstappen. Una sessione interessante con pure McLaren e Mercedes vicini alla Red Bull con il numero uno. Durante le Fp1 in pista sono spuntate delle enormi lucertole. Inizialmente non tutti i piloti sono riusciti a capire, poi pian piano tutti l'hanno inquadrata e hanno iniziato a fare segnalazioni via radio. C'è stato chi ha capito subito fosse una lucertola, chi no.

In effetti chiarissimo di primo acchito non era. Perché di lucertole così grandi non se ne vedono tante. Lando Norris in un team radio ha detto, probabilmente scherzando: "C'è un dragone in pista", magari pensando a quelli de ‘Il Trono di Spade', trono che in Formula 1 ha un proprietario assoluto.

Poi è arrivata la segnalazione di Verstappen che ha parlato di ‘Lizard', che in inglese significa lucertola. Una grande lucertola in pista, ancora: "C'è una lucertola in pista. Ma questa è più piccola". La risposta è stata: "Ok, forse è la figlia di Godzilla". Mentre questa è stata la segnalazione di Sainz, che in un team radio ha detto: "Another lizard in turn 9" e cioè: "Un'altra lucertola in curva 9".

E di mega lizard ha parlato poi anche George Russell. Così protagonista assoluto, con i piloti Ferrari che hanno occupato le prime due posizioni, sono state le grandi lucertole di Singapore che chissà se si rivedranno anche con il calar del sole o torneranno direttamente sabato.

Oltre un'ora dopo il termine delle Fp1 è apparso un video sui social in cui si vede Fernando Alonso investire e probabilmente uccidere una di questa enormi lucertole presenti sul tracciato.

Queste cosiddette lucertole giganti sono in realtà varani d'acqua. Varanus salvator il nome scientifico di questa grande lucertola varanide originaria del Sud est asiatico e che si trova in diverse zone dell'Asia ed è uno degli squamati più grandi al mondo. Il varano d'acqua asiatico è noto anche come varano d'acqua malese o varano d'acqua comune.