Il toccante omaggio di Marquez al baby-pilota Hugo Millan morto ad Aragon: “Lo avevo promesso” Bel gesto di Marc Marquez che ha omaggiato la memoria del giovanissimo pilota morto Hugo Millan donando alla sua famiglia il trofeo conquistato nella gara di MotoGP ad Aragon. Toccante la dedica del campione spagnolo al compianto 14enne: “Lo avevo promesso a me stesso prima di scendere in pista”.

A cura di Michele Mazzeo

L'otto volte iridato Marc Marquez si dimostra grande campione anche fuori dalla pista. Lo spagnolo della Honda, tornato al successo in MotoGP nell'ultimo round di Austin, ha infatti mantenuto la promessa fatta dopo la morte del giovanissimo pilota Hugo Millán che lo scorso 25 luglio ha perso la vita all'età di 14 anni in seguito ad un incidente durante una gara dell'European Talent Cup sul circuito del Motorland di Aragon.

Il Motomondiale aveva già reso omaggio al giovane pilota durante il GP d'Aragona con un momento di raccoglimento in suo onore e una visita alla famiglia, ma Marc Marquez ha voluto poi intraprendere un'iniziativa personale per ricordare Millan. Il pilota della Repsol Honda ha infatti deciso di donare il trofeo del secondo posto conquistato ad Aragon alla famiglia del compianto baby talento come eterno tributo al giovane.

A spiegare il perché di questo gesto è stato lo stesso Marc Marquez nella dedica scritta sul trofeo donato alla famiglia Millan: "Hugo, quando tutta la MotoGP ti ha reso omaggio al Motorland, ho promesso a me stesso che avrei provato a salire sul podio del GP con tutte le mie forze per darlo alla tua famiglia. RIPOSA IN PACE, CAMPIONE!".

Un gesto davvero nobile quello compiuto da Marc Marquez che di solito custodisce gelosamente i trofei vinti nel suo museo a Cervera, ma che in questa occasione ha voluto che quel trofeo diventasse un omaggio per un giovanissimo motociclista morto mentre stava inseguendo il suo sogno e che ha tenerlo fosse quindi una famiglia spezzata dal dolore per la tragica morte di un figlio ad appena 14 anni, mantenendo così la promessa che aveva fatto a se stesso prima della gara di Aragon.