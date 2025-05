Il team radio non trasmesso in TV durante il GP di Monaco: Kimi Antonelli minacciato

video suggerito

Non è stato un weekend felice, per usare un eufemismo, quello del GP di Monaco per le due Mercedes, rimaste intrappolate in una strategia folle che le ha viste ritardare entrambe fin quasi alla fine della corsa i due pit stop obbligatori. George Russell si è classificato 11°, Kimi Antonelli 18°, addirittura a tre giri di distacco dal vincitore Norris. Non è andata benissimo neanche a Gabriel Bortoleto, pure lui debuttante quest'anno nel Mondiale di Formula 1 al volante della Sauber: il 20enne brasiliano è andato a muro nel primo giro della corsa monegasca, poco prima dell'ingresso nel tunnel. E se l'è presa proprio con Antonelli, arrivando a minacciarlo apertamente in radio.

Le vetture erano alla curva del Portier e Kimi ha passato all'interno Bortoleto, che allargandosi è finito a muro (peraltro poi ripartendo). Nessuna scorrettezza da parte del 18enne emiliano, che infatti non ha ricevuto alcuna sanzione, ma il pilota di San Paolo l'ha presa malissimo, come sì è sentito chiaramente in un successivo team radio molto infuocato, non trasmesso in TV.

Il team radio di Bortoleto: minaccia di buttare fuori Antonelli alla prima occasione

Bortoleto chiede al suo box se Antonelli "ha ricevuto una penalità per quello che ha fatto", al che il suo ingegnere di pista gli risponde di no. Il driver della Sauber a quel punto si lascia andare a una minaccia esplicita verso il collega: "Va bene. La prossima volta lo metterò nel muro". Una frase che gli è valsa la bacchettata dal box: "Gabi! Concentriamoci su quello che possiamo controllare. Cerchiamo di massimizzare questo scenario".

Parole ritenute inaccettabili dalla gran parte dei tifosi sui social, che hanno invocato una punizione da parte della FIA, in uno sport in cui si corre sempre sul filo del pericolo. Bortoleto ha poi concluso 14°, ancora fuori dalla zona punti. Il brasiliano è ancora fermo a zero nella classifica del Mondiale di Formula 1 dopo 8 Gran Premi. Non il primo anno che sognava in F1, ma la scarsa competitività della Sauber certamente non l'aiuta.