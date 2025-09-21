Il primo pensiero di Leclerc a Baku è per Sainz: in radio la domanda spiazzante sull’ex Ferrari

Al termine del Gran Premio di Azerbaijan il primo pensiero di Charles Leclerc nel Team Radio è stato per Carlos Sainz. "Complimenti a lui!", dice nel breve colloquio con Bryan Bozzi al muretto. L'ex compagno di scuderia ha conquistato il suo primo podio con la Williams e al monegasco dev'essere venuto un attacco di nostalgia per "l'amico" che s'è tolto la soddisfazione di salire lassù, accanto a Max Verstappen (dominatore a Baku), mentre la Ferrari può solo recitare il ruolo di convitato di pietra e ingoiare l'ennesimo boccone amaro (questa volta anche per un misterioso problema alla power unit). E così nello stesso frangente in cui Lewis Hamilton non capisce / ignora / non sa / non risponde all'ordine di scuderia di lasciar passare l'altro ferrarista, Charles spiazza tutti chiedendo cosa ha fatto lo spagnolo.

Una domanda a sorpresa e inattesa in un momento difficile: quel riferimento dopo l'ennesima tappa mondiale di grande sofferenza per la Scuderia di Maranello a Baku è sembrato quasi una fuga dalla realtà deprimente in cui versano le Rosse. E lo stesso ingegnere di pista che ascolta è telegrafico nella risposta, limitandosi a un semplice "yes". Passa ancora qualche attimo di silenzio poi si sente la voce del monegasco che si complimenta con Sainz.

Nel team radio le congratulazioni inattese di Leclerc per Sainz

Il week-end in Azerbaijan è stato positivo per Carlos Sainz che in qualifica (aveva ottenuto il secondo tempo, partendo in prima fila) ha costruito l'ottimo risultato conseguito in gara, difendendo il podio dalle vetture più veloci che aveva alle spalle. Un guizzo di fiducia e d'orgoglio per la Casa di Grove che è ripartita da zero prendendo sotto la propria ala un pilota bravo ed esperto come lo spagnolo, che dalla Ferrari è andato via solo perché sacrificato sull'altare propiziatorio allestito per avere Hamilton. Dopo un avvio di stagione durissima (appena 16 punti ottenuti finora) Sainz è riuscito a darsi una scossa provando una gioia immensa dopo tanto bocconi indigesti mandati giù.

E se questo ancora non basta per comprendere quale sia stata la portata dell'impresa, c'è un altro dettaglio che aiuta a dare le giuste proporzioni alla vicenda: la Williams non saliva sul podio da ben quattro anni (l'ultima volta ci riuscì nel 2021 in Belgio). Leclerc invece no, tutto questo doveva averlo ben chiaro considerata la scansione del colloquio con i box.

"Carlos è sul podio?", chiede Leclerc. Bozzi: "Sì". C'è qualche secondo di silenzio anche se il collegamento è ancora aperto poi il monegasco chiosa: "Complimenti a lui".

Il monegasco si complimenta di persona con lo spagnolo

Gran Premio d'Azerbaijan dolcissimo per Sainz: oltre all'entusiasmo della Scuderia (Carlos è corso da abbraccia tutto lo staff della Williams lanciandosi simbolicamente tra le braccia di meccanici e ingegneri), l'ex ferrarista ha ricevuto anche i complimenti degli altri piloti, tra cui Leclerc. Un video della F1 mostra cosa ha fatto il francese poco dopo essere uscito dalla propria vettura: è andato incontro all'ex collega e gli ha mostrato sincero affetto nel fargli le congratulazioni.

"Sono davvero felice per lui – le parole di Leclerc – e di vederlo sul podio. È stato davvero sfortunato dall'inizio dell'anno e non credo che sia mai stata una mancanza di velocità o altro".