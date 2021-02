Joan Mir ha già deciso. Il campione del mondo della MotoGP 2020 ha avuto l'onore di poter scegliere tra la fedeltà al numero #36 con cui ha vinto il titolo in Moto3 nel 2017 e nella classe regina lo scorso anno o presentarsi in griglia con il numero #1 che spetta di diritto al campione in carica. Un numero che però sembra essere maledetto dato che mai da quando la MotoGP ha preso il posto della vecchia 500cc ha visto trionfare il pilota che lo ha scelto. Probabilmente anche questo ha indotto Joan Mir a mantenere il suo 36 anche per la stagione 2021.

Ad annunciarlo lo stesso pilota spagnolo della Suzuki attraverso un video messaggio diffuso tramite i canali social dalla stessa squadra nipponica rimasta orfana del team manager Davide Brivio passato in Formula 1 nel ruolo di Racing Director della Renault-Alpine F1: "La decisione è presa – ha detto infatti il maiorchino –. Un giorno mi sono svegliato ed era chiaro per me. Il numero che indosserò è il 36 – ha poi rivelato –. Sarebbe stato bello indossare 1, ma 36 è il numero con cui ho lavorato e sono riuscito ad arrivare qui. Con lui ho vinto due Mondiali e ho ancora un lavoro. Lavorerò per poter avere più possibilità di scelta in futuro ma questa volta prenderò il 36” , ha spiegato Joan Mir.

