Formula 1
video suggerito
video suggerito

Il bizzarro motivo per cui la McLaren F1 scartò Robert Kubica: “Ancora oggi non so se stesse scherzando”

Un retroscena surreale riemerge dal passato della Formula 1: la McLaren scartò Robert Kubica nel 2008 per un motivo che nulla aveva a che fare con il talento. A raccontarlo è Matt Bishop, ex responsabile comunicazione del team, che ricostruisce una frase attribuita a Martin Whitmarsh destinata a far discutere ancora oggi.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Alla fine del 2007, dopo una stagione esplosiva e ingestibile, McLaren si ritrovò costretta a sostituire Fernando Alonso. Accanto a Lewis Hamilton, reduce da un debutto clamoroso, serviva un profilo solido. Robert Kubica era uno dei nomi più accreditati nel paddock: giovane, veloce, già vincente con BMW Sauber.

Eppure, quella porta non si aprì mai. Al suo posto arrivò Heikki Kovalainen. Il motivo? Non tecnico, non sportivo. Estetico.

Immagine

A svelarlo è Matt Bishop, all'epoca responsabile delle comunicazioni McLaren, che nel podcast "And Colossally That's History!" ha raccontato un episodio rimasto sospeso tra il serio e il faceto. "Ricordo che Whitmarsh disse a quel tempo che uno dei problemi di Kubica, come possibile pilota della McLaren nel 2008, era che il suo naso era troppo grande. Lo disse lui" ha infatti detto il 63enne che nel 2017 ha lasciato la compagine di Woking e la Formula 1 prima di tornarvi poi nel 2021 con Aston Martin.

Leggi anche
Un uomo ha speso 10 milioni di euro per comprare una McLaren F1 che ancora non esiste: l'avrà tra 3 anni

Alla domanda se fosse una battuta o un giudizio reale, Bishop non ha certezze: "Penso che stesse scherzando, per essere onesti. Ma ancora oggi non so se stesse scherzando" ha aggiunto il giornalista inglese classe '62.

Immagine

Il riferimento era a Martin Whitmarsh, allora amministratore delegato del team, cresciuto professionalmente sotto l'ala di Ron Dennis, noto per l'attenzione maniacale all'immagine del marchio McLaren. Un dettaglio apparentemente grottesco, che però racconta molto del clima di quegli anni a Woking.

Kubica, nel frattempo, costruiva la sua parabola: una sola vittoria in F1, in Canada nel 2008, poi la carriera spezzata dal terribile incidente rally del 2011 proprio prima del grande salto in Ferrari (dato che aveva firmato un precontratto per la stagione successiva, come lui stesso ha rivelato in passato). Tornato in Formula 1 nel 2019 con la Williams, oggi a 41 anni ha trovato una nuova consacrazione vincendo da assoluto protagonista la 24 Ore di Le Mans con la Ferrari privata del team AF Corse.

Immagine

A distanza di quasi vent'anni, quel retroscena resta una fotografia impietosa o, comunque, lascia tutti con un dubbio atroce: uno dei talenti più puri della sua generazione è forse rimasto fuori dalla McLaren per un motivo che con la pista non aveva nulla a che vedere.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Cosa aspettarsi dal 2026 dello sport, con quali speranze per l’Italia: dipende tutto dal calcio
Sinner vince Wimbledon, Fahr con la Nazionale delle regine, Furlani che salta sul mondo
Jvan Sica
Jannik Sinner saluta il suo eccezionale 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di Alcaraz
Il segreto del dominio dell’Italia della pallavolo nel 2025: perché le nostre ragazze sono diventate imbattibili
Napoli e Bologna sono le regine del 2025 del calcio italiano, ma il sistema continua a scricchiolare e la Nazionale fatica
PSG, Crystal Palace, Mjällby e Corea del Nord: le sliding doors del calcio internazionale del 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views