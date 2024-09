video suggerito

Pecco Bagnaia disapprova la reazione dei tifosi italiani contro Marc Marquez: fa un gesto da campione Durante la cerimonia del podio del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2024 Pecco Bagnaia si è reso protagonista di un bel gesto immortalato in un video diventato virale sui social: il pilota italiano della Ducati prova a zittire i suoi tifosi che stanno fischiando aspramente il vincitore della gara Marc Marquez.

A cura di Michele Mazzeo

Il primo GP stagionale sul circuito di Misano ha riaperto i giochi per quel che riguarda la lotta per il titolo iridato della MotoGP 2024. La vittoria di Marc Marquez, bravissimo a sfruttare i pochi giri sotto la pioggia per risalire il gruppo e prendere la testa della corsa poi gestita alla grande nel finale di gara, il secondo posto di Pecco Bagnaia che, come ammesso da lui stesso, ha ottenuto il massimo date le circostanze, e soprattutto il clamoroso errore strategico di Jorge Martin con cui ha compromesso la sua sua gara, ha difatti ridotto sensibilmente le distanze in classifica tra i piloti in lotta per l'alloro quando mancano ancora sette gran premi al termine del campionato.

Buone notizie soprattutto per il centauro italiano del team ufficiale Ducati che, dopo aver cominciato la corsa a -26 dallo spagnolo del team Pramac, ha ora soltanto sette punti di ritardo anche se d'ora in avanti dovrà fare i conti anche con un Marc Marquez sempre più rivitalizzato che, dopo aver messo fine al lunghissimo digiuno di vittorie in MotoGP nel precedente GP di Aragon, si è ripetuto sette giorni più tardi su quello che per Pecco Bagnaia è il circuito di casa. E avere anche l'otto volte campione del mondo, con cui non scorre buon sangue fin dai tempi degli attriti con il suo mentore Valentino Rossi, in corsa per il titolo per il campione in carica è di certo una notizia meno lieta rispetto al fatto di aver accorciato le distanze da Martin.

Dato lo storico tra i due (che l'anno prossimo tra l'altro saranno compagni di squadra in Ducati Factory) risulta ancora più encomiabile il gesto compiuto da Pecco Bagnaia durante la cerimonia del podio del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Al momento dell'ingresso, il vincitore della gara Marc Marquez è stato accolto dai tifosi (tanti dei quali non gli hanno mai perdonato il comportamento avuto negli anni in cui correva contro la leggenda di Tavullia) con bordate di fischi e ululati. Lo spagnolo incurante di ciò ha proseguito i festeggiamenti rendendo esplicita la dedica al compianto Fausto Gresini, mentre il pilota piemontese, già posizionato sul secondo gradino del podio, con ampi e vistosi gesti cercava di zittire quei fischi che evidentemente reputava ingenerosi. Prima muovendo il dito per il più classico dei "Non fatelo!" e poi muovendo la mano su e giù a voler chiaramente significare "Smettetela!".

Un gesto, inizialmente sfuggito alle telecamere, che è stato però immortalato da alcune persone che si trovavano sotto il podio e che poi hanno caricato il video sui social network, video diventato inevitabilmente virale. Quello compiuto da Bagnaia difatti dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, sia la sportività del pilota italiano, sia il fatto che, nonostante qualche battibecco, anche animato, tra i due futuri compagni di squadra vada ancora in scena, usciti dalla pista ormai l'astio che sembrava esserci in passato sia definitivamente scomparso.