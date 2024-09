MotoGP oggi, Bagnaia in pole per la gara del GP Misano: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

MotoGP oggi in pista a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: la diretta LIVE della gara oggi alle 14:00. Bagnaia in pole (20ª in carriera) e prima fila tutta italiana con Morbidelli e Bezzecchi. "Pecco", che nella gara Sprint ha sofferto lo strapotere di Jorge Martin, riparte dallo svantaggio di -26 in classifica Mondiale dopo la gara del sabato (ha ceduto altri 3 punti) durante la quale non è mai riuscito a insidiare lo spagnolo. Lui stesso ha ammesso di "non essere contento", pur considerando il risultato della Sprint Race (è giunto secondo) un esito appena accettabile dopo l'incidente di Aragon e le non perfette condizioni fisiche (ematomi riportati all'altezza della clavicola e del costato) per il trauma subito. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

Griglia di partenza del Gp di San Marino 2024 a Misano

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Franco Morbidelli (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Ducati)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Pedro Acosta (GasGas)

6. Brad Binder (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Enea Bastianini (Ducati)

9. Marc Marquez (Ducati)

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Maverick Vinales (Aprilia)

12. Jack Miller (KTM)

13. Aleix Espargaro (Aprilia)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Pol Espargaro (KTM)

16. Johann Zarco (Honda)

17. Augusto Fernandez (GasGas)

18. Miguel Oliveira (Aprilia)

19. Raul Fernandez (Aprilia)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Luca Marini (Honda)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

23. Stefan Bradl (Honda)

09:00 Il programma di oggi del GP San Marino: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3 Ad aprire il programma di oggi del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano sarà il warm up della MotoGP che inizierà alle 09:45 e darà ai piloti 10 minuti di tempo per trovare il giusto assetto per le proprie moto in vista della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio. A precedere la corsa della classe regina sulla pista romagnola ci saranno le gare della Moto3 (partenza alle ore 11) e della Moto2 (alle ore 12:15). A cura di Michele Mazzeo 08:30 Jorge Martin dominatore assoluto nella Sprint Race a Misano Dal quarto al primo posto. La partenza di Jorge Martin è stata bruciante, nella Sprint race del sabato s'è preso tutto lasciando al diretto rivale (Bagnaia) la delusione per aver ceduto altri 3 punti nel duello a distanza per il Mondiale (l'italiano adesso è a -26). Con la quinta vittoria nel mini Gp, lo spagnolo si conferma a suo agio in questa formula, piazzandosi davanti a "Pecco", Morbidelli e Bastianini. Martin è letteralmente schizzato dalle retrovie imponendo un ritmo elevato, rimasto tale anche quando verso la conclusione poteva pagare dazio per l'usura delle gomme. Un andamento che può avere influito sulla prestazione di Bagnaia, ancora non al meglio dopo l'incidente di Aragon. Lo spagnolo ha controllato la corsa, resistendo ai tempi del suo avversario. A cura di Maurizio De Santis 08:00 A Misano c'è Bagnaia che guida una prima fila tutta italiana Pole position, con record della pista. L'esito delle qualifiche ha rilanciato le ambizioni di rimonta di Bagnaia che nella classifica del Mondiale piloti di MotoGp deve rimontare 26 punti allo spagnolo Jorge Martin. Nella Sprint race al campione della Ducati non è riuscito dar seguito all'impresa compiuta poche ore prima. Le sue parole sono amarissime: "Non posso essere contento, la gara è stata un disastro". Per il GP di oggi intanto tiene stretta la partenza davanti a tutti con al suo fianco altri due italiani, Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46) terzo. Seconda fila per Jorge Martin (Ducati Pramac), Pedro Acosta (KTM GasGas) e Brad Binder (KTM). Terza fila per Alex Marquez (Ducati Gresini) e per i due delusi di giornata Enea Bastianini (Ducati) e Marc Marquez (Ducati Gresini). Quarta fila per un buon Fabio Quartararo (Yamaha), per Maverick Vinales (Aprilia) e per Jack Miller (KTM). A cura di Maurizio De Santis 07:30 Bagnaia in pole a Misano ma deluso dopo la Sprint Race: "Un disastro" Benissimo nelle qualifiche, più ombre che luci nella gara Sprint. Francesco "Pecco" Bagnaia sorride a denti stretti alla vigilia della gara di Misano: la pole (20ª della carriera) conquistata gli offre l'opportunità di sfruttare il piccolo vantaggio acquisito per erodere il gap di 26 punti dal leader del Mondiale di MotoGp, Jorge Martin. L'esito della gara Sprint (vinta dallo spagnolo) ha lasciato il campione della Ducati con l'amaro in bocca per come sono andate le cose: non è mai riuscito a impensierire davvero l'avversario, fino a cedere nel finale definendo "un disastro" la mini-gara del sabato. A cura di Maurizio De Santis 07:03 Le caratteristiche del circuito di Misano per il GP di oggi La mappa del circuito di Misano su cui oggi si corre la gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2024 (fonte Brembo) Ad ospitare la gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP di scena oggi sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli situato a Misano Adriatico in Romagna. Un circuito quello romagnolo che presenta un tracciato di 4,2 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 530 metri. Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Misano è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono 12 per un totale di 31 secondi al giro. Delle 12 frenate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, quattro sono di media difficoltà mentre le restanti 5 sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 8, quella della "Quercia", è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 288 km/h ed entrano in curva a 73 km/h dopo 4,6 secondi di decelerazione. Il record della pista del giro più veloce in gara sul circuito romagnolo appartiene a Pecco Bagnaia con l'1:31.791 piazzato nell'ultima edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP. Stefan Bradl (Honda) A cura di Maurizio De Santis 07:01 Dove vedere il GP di San Marino di Motogp oggi in TV e streaming La corsa della classe regina del Motomondiale di oggi a Misano sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. La gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito di Misano è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. Uguali gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP di Misano: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Stesso orario dunque anche per la visione in live streaming sul sito di TV8. A cura di Michele Mazzeo 07:00 MotoGP, oggi il GP San Marino a Misano: orari TV8 e Sky della diretta Oggi sul circuito di Misano va in scena la tredicesima gara del Mondiale della MotoGP 2024. La corsa della classe regina del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato romagnolo, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del tredicesimo gran premio stagionale. Prima ci saranno le gare della Moto3 (alle 11) e della Moto2 (alle 12:15). La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi Misano è trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it. A cura di Michele Mazzeo