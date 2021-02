Ritorna il mito a due ruote: la Suzuki Hayabusa, una noto che arriva alla sua terza generazione con l'edizione 2021 dopo la prima storica su strada, targata 1999. A ventidue anni di distanza dalla prima, epocale GSX1300R Hayabusa, Suzuki è dunque ripiombata sul mercato con una moto che spariglia le carte della concorrenza.

Una storia, quella della Haysuba nata nel 1999 quando Suzuki riuscì a produrre una moto capace di sviluppare la massima velocità su due ruote, prima dell'auto imposizione di un limite, poi condiviso da tutta l'industria giapponese e non, di non superare i 300km/h. Adesso, però, la Hayabusa torna a disposizione, rivista, corretta e migliorata senza dimenticare linee e prestazioni passate.

La seconda generazione è targata 2008 con una cilindrata cresciuta da 1.298 a 1.340 cc guadagnando cin potenza rimanendo in gamma fino al 2017, quando il modello è uscito per qualche anno dal listino ufficiale della Suzuki in alcuni Paesi, tra cui l'Italia. Per arrivare al 2021. L'Hayabusa 2021 è ancora più raffinata e lineare della precedente, più veloce e gestibile anche grazie a un pacchetto elettronico da riferimento per la categoria.

La nuova Hayabusa 2021 sarà commercializzata in due delle tre colorazioni previste sul mercato globale: Glass Sparkle Black-Candy Burnt Gold e Metallic Matte Sword Silver-Candy Daring Red. La versione standard comprende il coprisella monoposto e le cover specchietti e costerà 19.390 euro. Ma c'è anche la limited edition (solamente 10 a disposizione) con un prezzo importante: 21.490 euro. E' stata chiamata "Web Edition", super accessoriata, in tiratura limitata, prenotabile solo sul web store di Suzuki che, nel giro di poche ore, è andata esaurita.

Un "sold out" che testimonia la tanto attesa per il ritorno in listino della moto che dal 1999 è il punto di riferimento della categoria Ultimate Sport, con uno stile che è rimasto vicino a quello dell'Hayabusa originale che non a quello della versione 2008 per chi ama le prestazioni moderne senza dimenticare un tocco di nostalgia