Hamilton spiega perché la Ferrari è pronta per il titolo dopo aver provato la SF-25: "So di cosa parlo" Dopo il debutto in pista con la nuova Ferrari SF-25 Lewis Hamilton ha parlato delle aspettative in vista del Mondiale di Formula 1 2025 e delle possibilità di vincere il titolo iridato della scuderia di Maranello: parole che lasciano ben sperare i tifosi del Cavallino Rampante.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'emozionante accoglienza a Maranello, dopo i test di ambientamento sulle F1 del Cavallino Rampante (prima con la SF-23 e poi con la SF-24), dopo aver sfilato di rosso vestito nello show collettivo di presentazione delle nuove livree, per Lewis Hamilton è arrivato il momento di iniziare la vera preparazione in vista del suo primo Mondiale di Formula 1 da pilota Ferrari. Il filming day sulla pista di Fiorano è stato infatti la prima occasione per provare quella SF-25 con cui lui e il suo compagno di squadra Charles Leclerc correranno nel prossimo campionato al quale arrivano con altissime aspettative. Un primo approccio dunque con la vettura con cui la scuderia spera di mettere fine a quel digiuno iridato che dura ormai da 17 anni.

Speranze alimentate in qualche modo dalla prestazione cronometrica messa a segno al mattino dal monegasco e anche dalle dichiarazioni rilasciate dal sette volte campione del mondo nell'incontro con i media andato in scena a Maranello dopo esser sceso dalla SF-25. Il 40enne britannico dopo aver lasciato intendere che potrebbe continuare a correre in F1 anche oltre la scadenza del suo contratto biennale con la Ferrari e anche se dovesse centrare un altro alloro ("Se fossi abbastanza fortunato da vincere un titolo, che poi è quello per cui sto lavorando, perché dovrei smettere?" le sue parole a riguardo) e aver voluto sottolineare che per lui "non sarebbe l’ottavo Mondiale, ma il primo con la Ferrari, varrebbe in modo speciale" perché significherebbe "contribuire a questa storia fantastica", ha parlato anche della stagione che attende lui e la scuderia del Cavallino Rampante.

Nel momento in cui gli si chiede di quali siano le sue reali aspettative per l'imminente stagione è ovviamente prudente in attesa di vedere il primo confronto in pista con gli avversari: "Oggi è troppo presto per sapere come andrà, sappiamo che sarà una stagione molto serrata tra i top team. Mi sto adattando a un nuovo modo di lavorare, l’obiettivo è arrivare pronto alla prima gara ma ovviamente non abbiamo ancora girato in pista insieme ai nostri avversari, quindi non possiamo conoscere il loro livello" è stata difatti la sua riposta.

Ma quando gli viene chiesto se la Ferrari è pronta per vincere il titolo iridato Lewis Hamilton ha alcun dubbio e abbandona la prudenza: "Sì. E lo dico perché sono stato in team vincenti, quindi so di cosa parlo: conosco come lavorano, e poi non ho mai visto una passione così da nessun’altra parte. In Ferrari hanno tutti un approccio molto calmo e nessuno pensa di essere perfetto, l’approccio è ‘dobbiamo comunque migliorare'. E non lasciano niente al caso Gli ingredienti per il Mondiale ci sono, si tratta soltanto di mettere i pezzi insieme. E Fred è un grande leader" ha infatti chiosato il sette volte campione del mondo che dunque crede vi siano tutte le carte in regola per mettere fine a quel lunghissimo digiuno di titoli mondiali della scuderia di Maranello.