Ferrari F1 2025, la presentazione in diretta: le foto della monoposto di Hamilton e Leclerc

Nelle scorse settimane sono filtrate diverse anticipazioni che consentono di farci una prima, parzialissima, idea su come potrebbe essere la nuova Ferrari SF-25 con cui Hamilton e Leclerc correranno nel Mondiale di Formula 1 2025 e in cosa dovrebbe differire dalla precedente SF-24.

La nuova F1 partorita da Maranello (di cui questa sera vedremo la livrea e i render con le forme e le soluzioni aerodinamiche studiate) dovrebbe avere una posizione dell'abitacolo più arretrata, una scatola del cambio più corta e, di conseguenza, anche una diversa allocazione delle componenti all'interno della scocca. E anche ali, anteriore e posteriore, costruite con materiali più elastici che consentono la flessione alle alte velocità senza però sforare i nuovi paletti imposti dal regolamento della Formula 1 riguardo alla flessibilità degli alettoni.

Un'altra differenza rispetto alla SF-24 dovrebbe riguardare le pance, ancora più slanciate ed estreme, e la parte frontale che sarà completamente diversa per i punti di raccordo tra telaio e fondo (che sarà una versione più evoluta di quello portato in pista sul finire della scorsa stagione), per le bocche dei radiatori e per gli scalini laterali (ulteriormente più stretto per ridurre l'ingombro davanti agli pneumatici posteriori).

La vera rivoluzione a livello tecnico della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2025 dovrebbe però riguardare le sospensioni anteriori con la Ferrari che dovrebbe abbandonare il tradizionale schema push-rod per passare al pull-rod. Stravolgimento che di conseguenza comporterebbe la totale riprogettazione della parte anteriore della vettura con un diverso alloggiamento delle componenti interne delle sospensioni. Questa eventualmente sarà una novità visibile sin da oggi come quella che interesserà la livrea che non sarà del canonico color ‘rosso Ferrari' bensì di una tonalità di rosso più scuro.

La nuova Ferrari SF-25 di Hamilton e Leclerc inoltre dovrebbe utilizzare un nuovo sistema di raffreddamento che sfrutta sempre di più la fluidodinamica interna di modo da non essere costretti ad allargare eccessivamente le bocche di immissione dell'aria e gli sfoghi di evacuazione, cosa che andrebbe ad influire negativamente sulla prestazione aerodinamica della vettura.Essendo ancora in regime di congelamento dei motori il margine di manovra sulla power unit per la Ferrari è ridottissimo. Ciò però non avrebbe impedito alla squadra guidata da Enrico Gualtieri di lavorare al miglioramento dell'unità di potenza per cercare di offrirle una competitività maggiore non in termini di potenza bensì in termini di affidabilità e di durata.