Com'è andato il debutto di Leclerc sulla nuova Ferrari SF-25: i tempi esaltano il Cavallino Charles Leclerc è stato il primo pilota della Ferrari a far debuttare in pista la nuova SF-25: i tempi messi a segno a Fiorano e il confronto con le prestazioni cronometriche della SF-24 fanno ben sperare la scuderia di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'ultima stagione in cui il titolo Costruttori è sfumato nell'ultima gara, la Ferrari spera che con la nuova SF-25 appena presentata si possano battere le McLaren e le Red Bull e nel Mondiale di Formula 1 2025 possa quindi competere per la vittoria su qualsiasi tipo di circuito e mettere magari fine al lunghissimo digiuno iridato. Per far sì che ciò avvenga, oltre al dream team formato da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, è necessario che sulla nuova monoposto sfornata da Maranello siano stati definitivamente risolti i difetti che aveva la precedente SF-24 con cui ha evidenti differenze.

Per sapere se e quanto la nuova vettura è più performante di quella con cui si è corso nello scorso campionato bisognerà attendere almeno il primo GP della stagione (in Australia nel weekend del 16 marzo), ma prima ancora che le rosse scendano in pista nei test-prestagionali (dal 26 al 28 febbraio a Sakhir, in Bahrain), in seguito a quanto emerso dal primissimo debutto in pista, sembra si possa già emettere un primo parzialissimo verdetto.

Il noto giornalista Paolo Ciccarone ha infatti messo a confronto il miglior tempo realizzato da Charles Leclerc con la nuova Ferrari SF-25 durante la giornata di shakedown e filming day sul circuito di Fiorano con quanto fatto l'anno precedente sulla stessa pista dal monegasco a bordo della SF-24. Ad un anno di distanza una dall'altra, sulla stessa pista (ma con condizioni leggermente peggiori date le temperature), con al volante lo stesso pilota Charles Leclerc, è stato possibile mettere a confronto il miglior giro lanciato della nuova monoposto del Cavallino Rampante con quello della vettura utilizzata al via dello scorso mondiale.

Anche non conoscendo praticamente nessun dato riguardo alle condizioni in cui giravano entrambe le vetture (a livello di carburante, assetto, gomme, ecc..) è comunque possibile fare un confronto per quel concerne i tempi messi a referto a Fiorano dal monegasco al debutto in pista con la SF-24 e con la SF-25.

Secondo quanto riportato da Paolo Ciccarone infatti al 7° giro con la monoposto 2025 Charles Leclerc ha messo a referto un 56″9 con cui ha quasi eguagliato la migliore prestazione cronometrica stabilita un anno prima con la vettura 2024 per poi, sul finire della sessione (interrotta a causa di un piccolo problema alla power unit prontamente risolto ai box), stampare un 56″06 abbassando di quasi 8 decimi il record stabilito con la SF-24. Un salto in avanti sostanziale che fa dunque ben sperare i tifosi della Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2025.