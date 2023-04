Hamilton spiazzato dalla Mercedes: scende dalla macchina per festeggiare ma non c’è nessuno Strano episodio quello andato in scena al termine della gara del GP d’Australia della Formula 1 2023: Lewis Hamilton sorpreso dal comportamento degli uomini Mercedes dopo la conquista del suo primo podio della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes sembra essere uno dei pochi team che può sorridere dopo quanto visto in pista a Melbourne nell'ultimo round del Mondiale di Formula 1 2023. Le W14 nel weekend del GP d'Australia si sono dimostrate competitive sia in qualifica che in gara con Lewis Hamilton che, terminando in seconda posizione alle spalle di un imprendibile Max Verstappen, ha conquistato il suo primo podio della stagione al termine di una corsa che lo ha visto anche in testa per qualche giro.

La seconda posizione centrata dal sette volte campione del mondo nella corsa australiana (che nelle prime fasi aveva anche visto il suo compagno di squadra George Russell al comando prima che lo sfortunato pit-stop in regime di safety car compromettesse la sua gara) è dunque un risultato da festeggiare per la squadra di Brackley.

Alla luce di ciò appare ancora più sorprendente quanto avvenuto al termine della gara di Melbourne, quando Lewis Hamilton ha parcheggiato la sua Mercedes nel parco chiuso nello spazio riservato a coloro che hanno conquistato il podio. Sceso dalla monoposto il 38enne di Stevenage, come si fa di norma in queste situazioni, si è diretto verso le transenne per festeggiare l'ottimo risultato insieme agli uomini del suo team restando però deluso. Lì infatti ad attenderlo non c'erano meccanici e tecnici della scuderia tedesca ma alcuni suoi amici che ha salutato affettuosamente.

Il pilota britannico, dopo aver abbracciato l'amico Kelly Slater, famoso surfista statunitense presente nel paddock di Melbourne per assistere alla gara del GP d'Australia, ha comunque sottolineato sarcasticamente il fatto che non c'era nessun uomo Mercedes a festeggiare il podio appena centrato.

Lewis Hamilton, immortalato nel video girato proprio da Slater, dopo essersi guardato più volte intorno ed aver visto solo uomini di Aston Martin e Red Bull (lì per festeggiare rispettivamente Alonso e Verstappen) si è quindi lasciato andare ad un ironico "Ma dove c***o è il mio team?" che denota comunque come anche lui sia rimasto sorpreso dall'assenza della sua squadra nel sotto-podio.