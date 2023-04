Verstappen vince anche nel folle GP d’Australia! Disastro Ferrari: beffa per Sainz, Leclerc ritirato Max Verstappen vince anche la folle gara del GP d’Australia della Formula 1 2023 condizionata da ben tre bandiere rosse. Corsa amarissima per la Ferrari: Sainz prende una penalità prima della bandiera a scacchi e finisce fuori dai punti, disastro per Leclerc ritirato dopo solo tre curve.

A cura di Michele Mazzeo

Una Red Bull davanti a tutti anche nel terzo round del Mondiale della Formula 1 2023. A vincere la gara del GP d'Australia è il leader della classifica Max Verstappen che, dopo un inizio sottotono, ha ripreso la testa che è riuscito poi a mantenere nonostante il delirio finale con la una terza bandiera rossa esposta dopo la ripartenza a due giri dal termine. L'olandese, alla fine di una gara condizionata da due safety car, una VSC e tre sospensioni per bandiera rossa, ha preceduto nell'ordine d'arrivo Lewis Hamilton che nel finale è riuscito a difendersi dagli attacchi di Fernando Alonso che riesce comunque nuovamente a salire sul podio.

A salvare parzialmente il weekend della Ferrari era stato Carlos Sainz che, nonostante sia stato penalizzato dalla sospensione della corsa per l'incidente di Albon (si era appena fermato ai box in regime di Safety Car per effettuare il pit-stop), sorpasso dopo sorpasso aveva effettuato un'ottima rimonta riuscendo a risalire fino al quarto posto a bordo di una SF-75 che sembra essere migliorata sul passo gara con gomme hard. Ma per lo spagnolo nell'ultima ripartenza è arrivata la beffa: è ritenuto responsabile di un contatto con Alonso e gli viene comminata una penalità di cinque secondi che di fatto lo fa finire fuori dalla zona punti dato che la gara è finita sotto bandiera a scacchi. Disastrosa invece la gara di Melbourne per l'altro alfiere del Cavallino Charles Leclerc finito nella ghiaia tre curve dopo la partenza a causa di un contatto, provocato da un suo tentativo di sorpasso troppo ottimistico, con l'Aston Martin di Lance Stroll.

L'ordine d'arrivo del GP d'Australia della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN Lewis HAMILTON +0.179 Fernando ALONSO +0.769 Lance STROLL +3.082 Sergio PEREZ +3.320 Lando NORRIS +3.701 Nico HULKENBERG +4.939 Oscar PIASTRI +5.382 Guanyu ZHOU +5.713 Yuki TSUNODA +6.052 Valtteri BOTTAS +6.513 Carlos SAINZ +6.594* Pierre GASLY ritirato Esteban OCON ritirato Nyck DE VRIES ritirato Logan SARGEANT ritirato Kevin MAGNUSSEN ritirato George RUSSELL ritirato Alexander ALBON ritirato Charles LECLERC ritirato

* penalità di 5 secondi sul tempo finale