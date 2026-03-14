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Hamilton smaschera il dominio Mercedes in F1: “Ho lavorato tanti anni con loro e so come funziona lì”

Lewis Hamilton conosce benissimo la Mercedes, avendola vissuta all’interno per dodici anni. Il pilota della Ferrari dopo la Sprint Race del GP Cina ha punzecchiato i suoi vecchi amici.
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A cura di Alessio Morra
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Russell ha vinto il GP d'Australia e la Sprint della Cina, si è preso pure la pole a Melbourne. Mentre quella di Shanghai l'ha conquistata Kimi Antonelli. Insomma, nel momento più importante la Mercedes è di un'altra pasta. Le polemiche sul rapporto di compressione della power unit Mercedes sono all'ordine del giorno. A gettare benzina sul fuoco è Lewis Hamilton che con nonchalance ha detto un paio di frasi

Le polemiche sul rapporto di compressione

Il Mondiale di F1 doveva essere rivoluzionario e lo è. I valori sono cambiati totalmente. Si è passati da un duello tra Red Bull e McLaren a una Mercedes dominante con la Ferrari a inseguire. Il paddock è storicamente anche un covo di serpi e il grande vantaggio della Mercedes ha creato discussioni notevoli, soprattutto a causa del presunto trucco del motore. Il tema è caldissimo e riguarda il rapporto di compressione della power unit Mercedes, con la FIA che dal prossimo 1 giugno introdurrà controlli a caldo, cioè a motore in temperatura d'esercizio per chiudere la zona grigia emersa in queste ultime settimane. Mercedes ha sempre garantito sulla propria regolarità dichiarando anche di non temere nulla dai futuri controlli.

Lewis Hamilton e George Russell dopo la Sprint Race del GP Cina.
Lewis Hamilton e George Russell dopo la Sprint Race del GP Cina.

Le parole di Hamilton: "Hanno una modalità aggiuntiva"

La Mercedes battaglia con la Ferrari, che in gara a Melbourne ha ridotto il gap con Russell ed Antonelli, ed ha fatto la stessa cosa anche nella Sprint Race di Shanghai. Dopo la gara veloce ha rilasciato diverse interviste Lewis Hamilton, che la Mercedes la conosce meglio di ogni altro, avendoci corso per dodici stagioni consecutive. Ora sono rivali veri, visto che si trovano a battagliare, come è successo sia a Melbourne che nella Sprint della Cina. Hamilton getta un po' di benzina sul fuoco, lo fa in modo molto elegante spiegando perché il distacco dalla Mercedes è minore in gara rispetto alle Qualifiche: "Ho lavorato con la Mercedes per tantissimo tempo, quindi so come funziona lì. In qualifica hanno una modalità aggiuntiva, il Party Mode che possono attivare, un po' come la modalità di una volta. Quando passano alla Q2 la attivano. Noi non ce l'abbiamo".

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