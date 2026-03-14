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Kimi Antonelli fa la pole e riscrive la storia della F1 in Cina: Hamilton terzo nelle Qualifiche

Kimi Antonelli ha realizzato la prima pole position della sua carriera. Il pilota italiano diventa il più giovane pole-man di sempre in F1. Prima fila con Russell, poi Hamilton e Leclerc.
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A cura di Alessio Morra
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Kimi Antonelli riscrive la storia della Formula 1. A Shanghai fa la pole position e diventa così il più giovane pole-man nella storia. Un giro perfetto e un pizzico di fortuna per i problemi di Russell, che è arrivato secondo. Terzo posto per Hamilton, che vince il duello interno con Leclerc. L'ultima pole italiana l'aveva realizzata Giancarlo Fisichella a Spa nell'ormai lontanissimo 2009.

Q1: già archiviata la vittoria di Russell sulle Ferrari nella Sprint, si torna a correre a Shanghai. Leclerc è il più veloce. La Ferrari si mette davanti, la sensazione è che la Mercedes si sia risparmiata seppur seconda e terza con Russell e Antonelli. Hamilton dietro a Verstappen, quarto e con un giro veloce alla fine per evitare l'onta dell'eliminazione. Fuori i piloti previsti cioè quelli di Williams, Aston Martin e Cadillac: Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll e Perez.

Q2: tutti i big con gomma usata. Russell si rimette davanti, Hamilton e Leclerc alle sue spalle, poi Kimi con Verstappen e Bearman a seguire. McLaren dentro, ma senza tranquillità. Tornano tutti in pista per il secondo tentativo con gomme nuove. Leclerc supera Russell, Hamilton invece no, ma è vicinissimo. Antonelli scavalca il monegasco per pochi millesimi, mentre Verstappen balza sesto. Bandiera gialla in pista per Bortoleto e Q2 chiusa quasi per tutti. Fuori Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Lawson, Lindblad e Bortoleto.

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Q3: il colpo di scena arriva subito. Si ferma la Mercedes di Russell, che riesce a ripartire ma via radio dice di avere il cambio bloccato. Mentre la Q3 parte con un Antonelli scatenato che sa di potersi prendere la pole, con i due piloti Ferrari a inseguire. Antonelli piazza subito un tempone e sa di poter fare la pole, poi i due Ferrari con Leclerc davanti.

Le McLaren si piazzano davanti alle Ferrari, mentre Russell cerca di ripartire. C'è grande tensione. Perché sei piloti vogliono prendersi la prima fila. Antonelli si migliora e si prende la pole position, diventando il più giovane di sempre a realizzarla. Russell riesce a uscire e fa il secondo tempo davanti a Hamilton e Leclerc. La storia è fatta.

Griglia di Partenza GP Cina

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes)
2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (Ferrari)
4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull)
5ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Ollie Bearman (Haas)
6ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi)
7ª fila: Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls)
8ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
9ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)
10ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)

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