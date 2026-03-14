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Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzato

Russell a Shanghai vince la Sprint del Gran Premio della Cina. Secondo posto per Leclerc. Terzo Lewis Hamilton, due Ferrari sul podio. Antonelli quinto tra le due McLaren. Verstappen solo nono.
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A cura di Alessio Morra
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George Russell vince anche la Sprint Race del Gran Premio della Cina. A Shanghai la Mercedes conferma la sua superiorità. Ma la Ferrari ottiene tanti punti. Charles Leclerc secondo con una condotta di gara oculata, Lewis Hamilton terzo con un sorpasso nel finale a Norris. Kimi Antonelli quinto dopo dieci secondi di penalità.

Hamilton schizza al via. Lewis è formidabile. Passa subito Kimi Antonelli e va a battagliare con Lando Norris. C'è quasi un contatto tra i due inglesi, Hamilton si impone e va. Poi la Ferrari 44 passa al comando con un sorpasso super a Russsell. Il pilota Mercedes sul rettilineo bis lo infila e si rimette al comando. Ma sul traguardo Hamilton passa ancora Russell e torna primo. Avvio esaltante. Dietro c'è Leclerc che supera Norris e si mette in scia ai due inglesi.

Mentre Kimi Antonelli parte malissimo, quasi fermo allo start va a sbattere con Hadjar. Vetture danneggiate per entrambi e investigazione per Kimi che dopo aver perso un paio di posizioni ritorna tra i primi sei. Verstappen invece precipita al quattordicesimo posto.

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Russell al terzo giro di nuovo si rimette al comando, ma Hamilton di nuovo passa l'ex compagno di squadra sul rettilineo. Dietro di loro sempre un sornione Leclerc. Quando inizia il sesto giro Russell torna primo e inizia la fuga, con Hamilton attaccato da Leclerc e Antonelli che infila Piastri. La superiorità della Mercedes è notevole, ma Antonelli per la manovra su Hadjar si prende 10 secondi di penalità.

Le gomme di Hamilton iniziano ad avere graining, Leclerc ne approfitta e lo infila dopo un duello vero, ed è secondo. I due piloti della Ferrari danno vita a un duello splendido, non oltre il limite, ma vecchio stile. Hamilton paga quel duello ed ha subito Antonelli dietro che lo bracca. Kimi passa Lewis e poi pure Leclerc: è uno – due Mercedes, ma virtuale perché Antonelli ha da scontare una penalità.

Hulkenberg pianta la sua Audi alla prima curva ed è tempo di Safety Car. I primi sei vanno tutti ai box. Ciò significa che Kimi sconta la penalità e soprattutto Hamilton per attendere il pit perché il podio, a vantaggio di Norris. Mentre Lawson e Bearman senza sosta salgono quinto e sesto. Il finale è di attesa. A tre giri dal termine si riparte con Hamilton che si riprende il terzo posto, Antonelli sale quinto. Verstappen solo nono.

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