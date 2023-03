Hamilton si separa da Angela Cullen dopo sette anni: “Grazie a lei sono una persona migliore” Dopo 7 anni di lunga e proficua collaborazione si separano Lewis Hamilton e Angela Cullen, persona fondamentale per la carriera dell’inglese. Il pilota della Mercedes ha annunciato l’addio e ha regalato delle parole splendide a Cullen.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton si è presentato a Jeddah da solo. Al suo fianco non c'era Angela Cullen, la donna che è stata la sua ombra in questi ultimi sette anni. Presenza costante, fissa, ma molto discreta. Cullen è stata il braccio destro del sette volte campione del mondo. Ma in Arabia Saudita non si è presentata. Tante voci hanno iniziato a circolare. A ogni tipo di speculazione ha posto fine proprio il pilota della Mercedes, che ha annunciato la separazione.

Angela Cullen è stata fondamentale per Lewis Hamilton, che in questi ultimi anni oltre ad aver vinto a raffica ha cambiato anche un po' il suo modo di vivere. Non solo per i tifosi dell'inglese, ma per tutto il circus Cullen era sempre lì al fianco di Lewis, oltre che nel box della Mercedes.

L’abbraccio tra Hamilton e Angela Cullen dopo il Gp di Abu Dhabi 2021.

Ma a Jeddah, come detto, non c'era e adesso è stata annunciata, dallo stesso pilota, la separazione ufficiale. Hamilton con un post su Instagram ha congedato Angela Cullen e le ha regalato, oltre che delle foto meravigliose, delle splendide parole: "Angela è stata al mio fianco portandomi ad esprimere la miglior versione di me stesso sono un atleta più performante e una persona migliore grazie a lei. Per questo motivo spero che tutti voi vi uniate a me oggi nell’augurarle il meglio in quelli che saranno i suoi prossimi passi in futuro nel tentativo di continuare a realizzare i suoi sogni. Grazie di tutto ‘Ang’, non vedo l’ora di scoprire cos’ha in serbo il futuro per te".

Angela Cullen, ex giocatrice della squadra di hockey della Nuova Zelanda, è stata l'allenatore, ma non solo di Hamilton. Cullen fa parte della società di coaching di atleti Hintsa, che fornisce coach a molti piloti di Formula 1. Anche lei ha affidato i suoi pensieri a Instagram: "Esattamente sette anni fa, in questo giorno, ero nel paddock di F1 per la prima volta al GP d'Australia. Oggi sono entusiasta di condividere la mia prossima avventura. Sono grata e fortunata di aver fatto questo incredibile viaggio in F1 e so che la mia storia continuerà. Grazie al team Mercedes, che è stata la mia famiglia negli ultimi sette anni".

Lewis Hamilton abbraccia l’inseparabile Angela Cullen dopo aver vinto il Mondiale 2018, nel Gp Messico.

Poi si è rivolta direttamente al pilota: "Lewis Hamilton tu GOAT! È stato un tale onore e piacere stare al tuo fianco, sono così orgoglioso di te e di tutto ciò che hai raggiunto.Grazie per avermi supportato, per aver creduto in me e per avermi mostrato il potenziale illimitato che tutti abbiamo dentro di noi. Sono così entusiasta di guardare il prossimo capitolo per te. Non c'è niente che non puoi fare".