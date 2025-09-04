Formula 1
Hamilton sconvolto dagli italiani: “Avete insalata, primo, secondo e dolce ma non pesate 136 chili”

Alla vigilia del Gran Premio d’Italia a Monza, Lewis Hamilton ha parlato anche di cibo e elencando il menù degli italiani ha fatto un paragone con Inghilterra e Stati Uniti.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Dire che è un momento complicatissimo per Lewis Hamilton è riduttivo. Due gare di fila senza punti, critiche da tutte le parti, alcune pure feroci. Ora c'è il Gran Premio di Monza, il primo da pilota Ferrari. Hamilton è un grande campione, grandissimo, ha le motivazioni giuste, ma un bagno di folla senz'altro gli serviva ed a Milano ha sentito il calore dei tifosi della Rossa, che gli hanno strappato più di un sorriso. Parlando poi, in un evento organizzato da uno sponsor, il sette volte campione del mondo si è ritrovato a parlare pure di cucina e con il sorriso si è fatto una domanda.

"Fossimo in Inghilterra o Stati Uniti tutti peserebbero 136 chili"

Hamilton è da sempre molto attento all'alimentazione e in questa prima annata con la Ferrari ha imparato a conoscere molto meglio l'Italia e il mondo tricolore. Un paio di mesi fa, prima di Silverstone, disse che era rimasto particolarmente colpito dal fatto che all'ora di pranzo tutto il box si svuota. Anche stavolta a Milano è rimasto nell'ambito culinario, stavolta però ha fatto una riflessione su una cosa che lo ha stupito particolarmente. Parlando di cibo ha detto in italiano: "Voi avete l'insalata, il primo piatto, il secondo piatto, poi il dessert". Ed in inglese ha aggiunto: "Io non capisco! Sono tutti in forma. Se fossimo in Inghilterra o negli Stati Uniti tutti peserebbero 136 kg".

L'emozione di Hamilton per il GP Monza

Hamilton è stato grande protagonista, insieme naturalmente a Leclerc. Guardando il grande sostegno a Lewis, forse, qualcuno cambierà il tiro nei suoi confronti. A Monza proverà a riscattarsi, nonostante le cinque posizioni di penalità in griglia. Parlando con Sky è stato chiarissimo: "Darò tutto. Essere pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre, vedere tutta quella marea rossa sul podio è veramente incredibile, come è incredibile questa piazza. A Monza corriamo con il minor carico aerodinamico possibile, è come ballare sulle punte, alla Ascari la sensazione è quella di galleggiare".

