Ecclestone critica Hamilton: “Più probabile che la Safety Car vinca una gara e non che Lewis torni campione”

Lewis Hamilton non si sta vivendo la stagione che si immaginava con la Ferrari. Al suo primo anno con il Cavallino Rampante le cose non stanno andando bene per il sette volte campione del mondo, che nelle ultime due gare ha vissuto un ritiro in Olanda ed è finito fuori dalla top ten in Ungheria: l'unica consolazione è stata la vittoria nella Sprint in Cina ma i suoi problemi sono aumentati esponenzialmente nelle ultime gare.

Bernie Ecclestone ha parlato di Lewis, che attualmente è sesto nella classifica piloti a 109 punti, e secondo quanto riportato da F1-Insider si è espresso così: "È più probabile che la safety car vinca una gara piuttosto che Hamilton diventi di nuovo campione del mondo ".

Qualche settimana fa al tabloid britannico Daily Mail, dopo aver seguito dal vivo il GP d'Ungheria, il 94enne ex plenipotenziario del Circus si era già espresso nei confronti di Hamilton in maniera piccante: "Se fossi Lewis direi alla Ferrari di pagarmi l'intero contratto. Loro lo avevano ingaggiato perché pensavano potesse fare un buon lavoro. Dato che non funziona, lui penso che sarebbe disposto a farsi da parte, ma a questa condizione. Potrebbe funzionare per entrambe le parti. Hamilton non ha bisogno di correre altri rischi. Ha sette titoli mondiali, il che è più che sufficiente"

Wolff su Hamilton: "Se la Ferrari avesse la macchina migliore, penso che Lewis potrebbe vincere"

Anche Toto Wolff ha parlato di Lewis Hamilton e lui che lo ha avuto alla Mercedes ha criticato la dichiarazione scioccante rilasciata del pilota della Ferrari in Ungheria che ha fatto il giro del mondo ("Sono inutile"): "Ho pensato che fosse sbagliato dirlo, e glielo dissi quella sera e di nuovo il giorno dopo. Perché è ancora il migliore di sempre. Gli dissi: ‘Hai mai sentito Michael Jordan dire di sé stesso che è inutile e che dovrebbero voltare pagina? No. Ha detto qualcosa che semplicemente non è vero. Se si ritira, è ancora il migliore di sempre. Si ritirerà e nessuno si ricorderà che alla fine era alla Ferrari. Chi pensa al periodo di Schumacher alla Mercedes in questi giorni? Non è rilevante per la carriera di Schumacher, quindi…".

Inoltre, il Team Principal della Mercedes ha aggiunto: "Se la Ferrari avesse la macchina migliore, penso che Lewis, con la sua esperienza nel segnare punti durante tutto l'anno, potrebbe vincere il campionato del mondo" .