Ecclestone: “Hamilton deve lasciare la F1, ma non è un imbroglione”. E dà un consiglio alla Ferrari

Bernie Ecclestone non ha mezze misure per definire il momento di Lewis Hamilton, al quale consiglia il ritiro dalla Formula 1. Mister E. vorrebbe al suo posto Hadjar o Bortoleto.

Lewis Hamilton non sta vivendo un'annata favolosa, tutt'altro, gli ultimi due weekend sono stati complicati. A Spa dopo un venerdì e un sabato da cancellare si è riscattato alla grande. In Ungheria è stato tutto da buttare. Le critiche piovono in modo copioso, alcuni di queste critiche sono eccessive, qualcuno osa, si spinge oltre, ma senza il coraggio di pronunciare la parola che fa paura: ‘ritiro'. Bernie Ecclestone non si è fatto mai nessun tipo di problema a dire la sua, invece, e pure stavolta è stato così. L'uomo che ha rivoluzionato la Formula 1 consiglia a Lewis di lasciare e per la Ferrari pensa già al suo erede.

"Lewis credo sarebbe disposto a farsi da parte"

Ecclestone con Hamilton ha sempre avuto un rapporto controverso: elogi e critiche, una via l'altra. Al Daily Mail, dopo aver seguito dal vivo il GP d'Ungheria, il 94enne ha detto: "Se fossi Lewis direi alla Ferrari di pagarmi l'intero contratto. Loro lo avevano ingaggiato perché pensavano potesse fare un buon lavoro. Dato che non funziona, lui penso che sarebbe disposto a farsi da parte, ma a questa condizione. Potrebbe funzionare per entrambe le parti. Hamilton non ha bisogno di correre altri rischi. Ha sette titoli mondiali, il che è più che sufficiente".

"Hamilton ha bisogno di riposo"

Dopo aver girato attorno Mister E. continua, dà delle attenuanti all'inglese per poi affondare: "Lewis era un grande talento, e probabilmente lo è ancora. Ma come abbiamo visto con molti altri atleti di punta, dopo il picco hanno una sola direzione, e non è una buona direzione, si stancano e Lewis è stanco. Ha fatto questo per tutta la vita. Ha bisogno di un riposo completo, di un vero nuovo inizio, di qualcosa di completamente diverso. Potrebbe non pensarci, ma si abituerebbe rapidamente a fare qualcos'altro dopo il ritiro invece di correre. Penso che avrebbe già dovuto farlo. Non è un imbroglione. Ma sta prendendo in giro e lo farà continuerà. Dovrebbe smettere ora. Se fossi il suo rappresentante, inizierei subito le trattative con la Ferrari e direi: se trovate il suo sostituto, Lewis si farà da parte immediatamente". Lui ovviamente non è d'accordo.

Hadjar o Bortoleto al posto di Hamilton

Il sostituto di Hamilton, che ha un contratto anche per il 2026, Ecclestone lo ha già in mente: "Prenderei o Isack Hadjar della Racing Bulls, che ha fatto molto bene nel suo primo anno ed è un ragazzo fantastico oppure il brasiliano Gabriel Bortoleto. Ha talento".