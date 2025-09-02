Ralf Schumacher disintegra Hamilton: “Tragico vederlo così. Lewis mi lascia perplesso”

L’ex pilota di F1, nonché fratello di Michael Schumacher, da anni è un talent della tv tedesca. Ralf Schumacher ha analizzato l’ultima gara di Hamilton e per Lewis ha utilizzato parole durissime: “Troppa confusione, sono perplesso”.

Il mese di agosto è stato, sportivamente parlando, totalmente da cancellare per Lewis Hamilton che non ha conquistato punti né in Ungheria né in Olanda. Due gare di fila con uno zero. Negli ultimi tredici anni gli era successo solo una volta, complice però una squalifica per vettura irregolare (ore dopo aver celebrato il podio). Una stagione di F1 totalmente diversa da quanto tutti si immaginavano. Hamilton sta subendo tante critiche, l'ultima da parte di Ralf Schumacher che senza mezze misure ha definito sia l'annata dell'inglese chel'errore di Zandvoort.

"Tragico vedere Lewis così. In Olanda un errore da prima elementare"

Ralf Schumacher, fratello di Michael nonché per diverse stagioni pilota di F1 (con Jordan, Williams, Toyota), da tempo commenta le vicende del suo sport per Sky Deutschland. Come il connazionale Rosberg e come Jacques Villeneuve non ha peli sulla lingua e non fa sconti a nessuno. Nemmeno a Lewis Hamilton che si è preso parole quasi feroci: "In Olanda ha commesso un errore grave. Nel gergo dei piloti lo chiameremmo un errore da prima elementare. Sto diventando perplesso verso di lui. Da un lato penso possa farcela, dall'altro sembra essere sotto un'enorme pressione, e spesso ci si mette da solo. Senz'altro è tragico vederlo così adesso".

Un segnale positivo c'è

Per rendere tutto esattamente più chiaro ha concluso dicendo: "Se non succede qualcosa in tempi stretti, non so cosa sia meglio per lui. Non so se la cosa migliora sia proseguire o scegliere altro. Ci sono troppe cose che accadono vicino a lui, troppa confusione, la velocità però ce l'ha ancora".

Antonelli ha bisogno di tempo

Infine parole al miele per Kimi Antonelli, difeso da Toto Wolff dopo l'incidente con Leclerc di Zandvoort: "Toto ha fatto bene. Dovrebbe essere sempre così, quando un giovane ha un’opportunità del genere ha bisogno di tempo e penso che sia fantastico il loro supporto. Lui sa cosa ha sbagliato e la velocità c’era. Ha faticato ad inizio weekend, ma alla fine era lì".