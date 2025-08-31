Hamilton a muro in Olanda, niente undercut per Leclerc: primo ritiro per incidente con la Ferrari

Lewis Hamilton contro il muro in curva-3 al GP Olanda 2025: primo ritiro per incidente con la Ferrari per il pilota inglese. Il sette volte campione del mondo sta bene ed è uscito subito dalla monoposto. Un'altra brutta giornata per Lewis e il Cavallino Rampante.

Il pilota della Rossa aveva appena detto alla radio "le gomme vanno ancora bene" e poi è arrivato l'incidente alla curva-3. Proprio in quel momento la Scuderia di Maranello stava provando l’undercut con Charles Leclerc, che era quinto alle spalle di Isack Hadjar, ma Hamilton ha commesso un errore ed è finito contro le barriere forzando il regime di Safety Car.

Hamilton contro il muro a Zandvoort: primo ritiro per incidente con la Ferrari

Lewis Hamilton è finito a muro e ha rovinato l’undercut di Leclerc, che era quinto alle spalle di Isack Hadjar e ha perso una posizione. Il sette volte iridato è uscito di pista proprio quando il pilota monegasco doveva spingere e così la strategia della Ferrari è saltata.

Per Hamilton si tratta del secondo GP consecutivo senza punti dopo il 12° posto ottenuto in Ungheria: il pilota britannico proverà a sbloccarsi a Monza nel primo GP d’Italia da pilota Ferrari ma a Zandvoort si è consumata l'ennesima brutta giornata per Lewis da quando è sbarcato a Maranello.

Hamilton: "Cambiato l'approccio e il feeling è migliorato"

Lewis Hamilton si era espresso così ai microfoni di Sky dopo il settimo posto in qualifica nel GP d'Olanda: "Ho avuto un feeling migliore, ho cambiato alcune cose nella preparazione e l'approccio è stato più positivo. La macchina è difficile da guidare, la pista non è ideale per noi ma il risultato è solido e siamo tutti molto vicini. Dobbiamo continuare a spingere. All'inizio del weekend il gap era incredibile, ora ci siamo riavvicinati. Spero in condizioni miste, con Leclerc possiamo mettere pressione a chi sta davanti per portare a casa il maggior numero di punti possibili".