Hamilton incorona la leggenda Rossi al passo d’addio: “È stato il più grande di sempre” Anche il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha voluto rendere omaggio a Valentino Rossi prima della sua ultima gara in MotoGP. Secondo il britannico della Mercedes il motociclista italiano è stato probabilmente la più grande leggenda della storia del motorsport.

A cura di Michele Mazzeo

Domenica, al termine del GP di Valencia, Valentino Rossi chiuderà la sua lunga e vincente carriera in MotoGP. Dopo 26 anni nel Motomondiale con 9 titoli iridati vinti e un'infinità di record collezionati, il Dottore smetterà i panni da motociclista lasciando un vuoto nello sport che, più di altri, ha contribuito a rendere popolare. Si chiude quindi la storia sportiva di un campione che a 42 anni lascia con un solo rimpianto, quello di non aver centrato il 10° titolo iridato, ma conscio di quanto sia stato fondamentale per la crescita delle due ruote e non solo. Il Dottore è infatti una leggenda trasversale per il motorsport e per lo sport in generale, e per questo, alla vigilia del suo ultimo ballo, sta ricevendo tantissimi omaggi.

Tra emozionanti eventi organizzati ad hoc, folli proposte per regalargli il 200° podio in MotoGP e svariati attestati di stima, in tantissimi hanno voluto rendere omaggio a Rossi prima del passo d'addio. Anche chi in questo momento è impegnato in una serrata lotta per conquistare il suo ottavo titolo di Formula 1 e diventare di fatto il pilota più vincente della storia del suo sport come Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes infatti alla vigilia del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale di F1 2021, nel quale per giunta rischia di partire con una penalità in griglia, ha voluto celebrare il Dottore spendendo per lui importanti parole fino a definirlo probabilmente il più grande pilota della storia:

"Ovviamente è triste vedere Vale fermarsi, ma penso che la sua guida, il suo approccio e tutto quello che ha fatto sia stato incredibile – ha infatti detto Hamilton alla vigilia della gara di Interlagos –. La passione che ha avuto per così tanto tempo era evidente, traspariva. È una vera leggenda, uno dei più grandi di sempre, se non il più grande in assoluto. Quindi, sarà triste non poterlo più vedere nelle gare, non poter più vedere il suo solito stile di guida. Ma – ha poi aggiunto il britannico riguardo al suo amico Valentino Rossi – penso che sia un bel momento anche per lui, perché ha una famiglia ora che sta crescendo e che sta iniziando a costruire. Però sono grato di aver avuto il privilegio di condividere una giornata davvero speciale con lui in pista – ha infine concluso il sette volte campione del mondo di Formula 1 ricordando il giorno passato insieme in pista nel 2019 –. E non lo dimenticherò mai".