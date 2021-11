Un’altra mazzata per Lewis Hamilton, dovrà scontare una penalità anche nel Gp del Brasile Si fa sempre più dura per Lewis Hamilton. L’inglese, che ha 19 punti meno di Verstappen, dovrà scontare 5 posizione di penalità nel Gran Premio del Brasile.

A cura di Alessio Morra

Inizia in salita il weekend del Gran Premio del Brasile di Lewis Hamilton. Senza nemmeno scendere in pista Max Verstappen fa un altro grosso passo verso la conquista del primo titolo Mondiale della sua carriera. La Mercedes numero 44 dovrà sostituire ancora il motore endotermico e per questo il sette volte campione del mondo subirà una penalità di cinque posizioni in griglia. L'inglese dunque partirà almeno dalla terza fila a Interlagos.

Helmut Marko l'aveva prevista la penalità di Hamilton, aveva dichiarato infatti che in Messico o in Brasile la Mercedes sarebbe stata costretta a cambiare ancora motore. Sia Lewis che Toto Wolff avevano smentito questa ipotesi, che ora è diventata una realtà. Secondo le indiscrezioni che arrivano direttamente da Interlagos Hamilton sarà costretto alla penalità, questo perché la Mercedes ha rilevato una perdita di pompa di pressione dell'acqua e per questo sarà montato un nuovo motore ICE – motore termico e dunque altra penalità di cinque posizioni sulla griglia per Hamilton.

La penalità non ci sarà però nella Sprint Race, perché quella vale come fosse una qualifica e per questo la penalità scatterà in gara, dove nella migliore delle ipotesi Hamilton scatterà dalla sesta posizione. Dunque gara in salita e Mondiale che prende sempre più la via della Red Bull, che con un Hamilton pronto a scattare più indietro, ha la possibilità di sopravanzare anche la Mercedes nel Campionato Costruttori.

Hamilton dopo il Gp del Messico si ritrova con 19 punti di ritardo da Verstappen, e con quattro gare al termine l'olandese può iniziare già a fare due calcoli e sa che con una vittoria e tre secondi posti sarà campione.