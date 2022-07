Hamilton elegge l’avversario più in forte in Formula 1 e snobba Verstappen: “Il migliore è Alonso” In occasione dei 300 Gp in Formula 1, Lewis Hamilton ha scelto l’avversario più forte avuto in carriera, ha escluso Verstappen e votato per Fernando Alonso.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton lotta come se fosse un ragazzino che deve vincere il primo titolo della carriera, ma in realtà di primavere ne ha 37, e ciò significa anche che oltre ai record di Gp vinti e di Pole Position conquistate, e ovviamente del maggior numero di titoli Mondiali, primato condiviso con Michael Schumacher, inizia ad ottenere dei record di longevità. Il Gran Premio di Francia 2022 è il 300° della sua carriera, entra così in un club esclusivo, perché sono ora sei i piloti ad aver tagliato questo traguardo, quelli che lo hanno preceduto superati i 300 Gp non sono mai riusciti a vincere (un tabù da sfatare). Nella celebrazione dei 300 weekend in Formula 1 a Lewis sono state fatte tante domande e gli è stato chiesto anche chi è stato in tutti questi anni il suo rivale più forte, la risposta è stata parzialmente sorprendente.

Sedici anni di carriera, record frantumati e una marea di gare memorabili, un paio di giri secchi in qualifica che hanno fatto la storia. Hamilton ha avuto modo di battagliare con un Michael Schumacher quarantenne, con Kimi Raikkonen e Nico Rosberg, che è stato a lungo compagno di squadra, con Jenson Button e Sebastian Vettel, che con l'inglese ha un bel rapporto di amicizia. E con i piloti della nuova generazione, in particolare con Max Verstappen e Charles Leclerc.

Tante battaglie tra Lewis e Fernando, tra le ultime quella del Gp di Monaco.

Ma tra tutti gli avversari il più forte in assoluto è Alonso, ed Hamilton ha motivato così la sua scelta: "Credo che sia difficile dire chi sia stato il rivale più forte, perché ogni volta che sei in lotta con qualcuno ti trovi comunque in una fase diversa della tua vita e carriera. Mi ricordo la sfida di essere compagno di Fernando quando avevo solo 22 anni… Ero molto giovane mentalmente, avevo le qualità di guida ma anche un sacco di pressione nel dover fronteggiare un grande come Alonso. Direi che, sul piano della velocità pura, probabilmente è stato lui il mio rivale più difficile da battere. Abbiamo fatto delle belle battaglie, mi sarebbe piaciuto fossero state di più. Spero che continui a correre, magari ce ne saranno altre in futuro”.

Ovviamente quando si fanno delle classifiche o delle scelte, come questa, si producono delle discussioni. Le parole di Hamilton sono condivisibili, Alonso ha ricambiato dicendo parole altrettanto belle. Ma è chiaro che in questa scelta ci sia anche una stoccata a Max Verstappen.

Fieri rivali, grandi avversari, ma amici mai Verstappen e Hamilton.

Il pilota Mercedes con l'olandese non va tanto d'accordo, la loro lotta nel Mondiale 2021 è stata ampiamente fuori dal limite e a un pilota corretto come Hamilton questa battaglia senza esclusione di colpinon è piaciuta. Non a caso, anche recentemente, ha dichiarato di fare il tifo per Leclerc in ottica Mondiale in questo campionato 2022.