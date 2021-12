Hamilton domina anche le FP2 del del GP Arabia Saudita di F1: 4° tempo per Verstappen Seconda sessione di prove libere sul tracciato di Jeddah per il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita. Dominio Mercedes, con Hamilton davanti a tutti.

Nessuna novità nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 dell'Arabia Saudita, interrottesi in anticipo dopo lo schianto di Charles Leclerc che ha distrutto la sua Ferrari. Come accaduto nei test del primo pomeriggio Lewis Hamilton ha chiuso le FP2 con il miglior tempo, dimostrandosi perfettamente a suo agio sul tracciato di Jeddah. Alle spalle del campione del mondo in carica il compagno di scuderia Bottas. Solo quarto Verstappen.

Il pilota britannico ha voluto lanciare un messaggio importante al suo rivale che lo precede nella classifica mondiale, dimostrando di poter far rendere al meglio la sua Mercedes. Molto bene anche Bottas che ha chiuso con il secondo tempo anticipando Gasly. Verstappen che a tratti ha girato molto più lentamente di Hamilton, ha ottenuto il quarto tempo, e domani proverà a migliorarsi anche per potersi poi giocare domenica il primo match point per la conquista del Mondiale di Formula 1. Per quanto riguarda le Ferrari, settimo Sainz e decimo Leclerc. Con quest'ultimo protagonista di un brutto incidente.

