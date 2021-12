Leclerc distrugge la Ferrari: brutto incidente nelle libere del GP Arabia Saudita Brutto incidente per Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita. La sua Ferrari è finita a muro.

A cura di Marco Beltrami

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 dell'Arabia Saudita è stata contraddistinta dallo schianto di Charles Leclerc. Nel finale dei test, il ferrarista è finito a tutta velocità contro un muretto di protezione. Una botta notevole per il monegasco, che fortunatamente non ha riportato conseguenze ed è uscito con le sue gambe dall'abitacolo. Leclerc si è comunque recato presso il centro medico per i controlli del caso.

Mancavano 9′ alla fine delle FP2 quando Charles Leclerc è finito a muro. Il pilota della Ferrari in uscita da una curva ha perso il controllo del posteriore, girandosi, e finendo dunque nonostante la frenata contro le barriere. Un impatto molto violento per il monegasco che nel team radio con il box ha subito dichiarato di stare bene, esternando la sua frustrazione anche con una serie di imprecazioni. Poco dopo si è scusato con tutti i componenti del suo team per quello che è sembrato come un errore del pilota, senza nessun problema tecnico per la sua vettura.

Ora bisognerà prima di tutto le sue condizioni, che a giudicare dalle prime indiscrezioni sono buone al netto di un fisiologico indolenzimento, e poi quelle della Ferrari. La speranza è che non si tratti di danni molto gravi, anche se tutto lascia presagire un'intensa nottata di lavoro per i meccanici del suo team. Dopo il botto le prove sono state interrotte con i tempi dunque che sono stati congelati. Leclerc ha quindi chiuso con il decimo tempo, alle spalle del suo compagno Sainz settimo. Il migliore sulla pista di Jeddah è stato nuovamente Lewis Hamilton che ha anticipato il compagno di scuderia Bottas. Quarto il leader del Mondiale Verstappen.