Hamilton contro la narrazione pro Verstappen: “I suoi risultati gonfiati, ha avuto compagni deboli” Lewis Hamilton è tornato a scagliarsi contro Max Verstappen, che ha accusato di avere la vita molto più semplice: “Io ho avuto compagni di squadra molto più forti, vi faccio i nomi”.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton e Max Verstappen non si amano. Sono molto diversi, lo sanno, e hanno soprattutto duellato all'ultimo sangue in un indimenticabile Mondiale di Formula 1 del 2021. Una sfida vinta da Max in modo rocambolesco, che ha lasciato una ferita profonda nel britannico, che in questa stagione sta vedendo l'olandese fare incetta di vittorie, di primati e di complimenti. In tanti pongono Verstappen tra i miti del motorsport, giustamente, ma Hamilton tiene a ricordare che in Red Bull è tutto acchitato per il campione del mondo, che non ha mai avuto dei degni compagni di squadra.

Pure le carriere dei grandi atleti sono opinabili. Non bastano decine di vittorie o record, perché ogni dato si può scomporre e si può leggere a proprio piacimento (se si è faziosi). Per ora i record della Formula 1 appartengono a Lewis Hamilton e Michael Schumacher, ma Max Verstappen può andare a prenderseli tutti, o quasi. Anche il pilota Mercedes lo sa bene, e in attesa che questo possa succedere prova a fare un paio di precisazioni.

I due campionissimi nelle Qualifiche del Gp Olanda di Zandvoort (2023).

Il #44 è convinto i risultati di Verstappen siano altamente gonfiati dai media: "Ho riflettuto sul fatto che il racconto dei media dei tempi in cui davo 5-6 decimi a Valtteri Bottas in qualifica è differente da quello attuale, quando è Vertsappen a infliggere lo stesso distacco a Sergio Perez. È tutto molto gonfiato. I miei compagni sono stati più forti di quelli che ha avuto Max".

Leggi anche Carlos Sainz in pole position al GP Singapore

I due piloti della Red Bull festeggiano il successo di Monza. 1ì

Va fino in fondo l'inglese che fa i nomi dei compagni che ha avuto in Formula 1: "Credo che i miei compagni siano stati più forti di quelli avuti da Max in carriera: da Bottas e Jenson Button, a Fernando Alonso e George Russell, anche Nico Rosberg. Sono stati tutti ragazzi molto forti e costanti. E Verstappen non corre contro nessuno così forte".

Su questo ha ragione Hamilton che ha avuto come compagni di squadra tre campioni del mondo, mentre Verstappen da tre anni fa coppia con Perez e alla Red Bull ha fatto tandem con Albon, Gasly e Ricciardo.

Lewis Hamilton fa coppia da due anni con George Russell.

L'intervista a Sky Sport non è passata inosservata, Max è pronto a rispondere, così come il team Red Bull che recentemente è stato preso già di mira da Hamilton, che per la seconda volta mette nel mirino Sergio Pereze che a Singapore aveva puntato il dito contro Helmut Marko.