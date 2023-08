Lewis Hamilton con una frase secca colpisce Perez e Verstappen: “Il Mondiale non sarebbe lo stesso” Verstappen sta dominando il Mondiale di Formula 1. Ma Lewis Hamilton sostiene che se ci fosse lui al posto di Perez i risultati non sarebbero gli stessi. L’inglese così ha rifilato una stilettata non da poco a entrambi i piloti della Red Bull.

A cura di Alessio Morra

Dopo la prima gara George Russell disse: "Se continuano così quelli della Red Bull vinceranno tutte le gare". Sembrava una boutade, una frase a effetto. Si sta rivelando una conclusione clamorosamente azzeccata: dodici su dodici per la Red Bull, che già da tempo ha iniziato a organizzare i festeggiamenti per il titolo piloti numero tre di Max e per quello dei Costruttori, che arriverà per la sesta volta in assoluto. Record su record e siamo praticamente a metà. La possibilità di frantumarne altri c'è. Ma mentre si esalta Max Verstappen da ogni dove, il suo vecchio nemico Lewis Hamilton rispondendo a una domanda rifila una stoccata non da poco all'olandese, ma anche a Sergio Perez.

Lo strapotere di Max (10 vittorie) e il divario con Perez (dietro di oltre 100 punti in classifica) fanno discutere. A Spa, la doppietta Red Bull è arrivata, festeggiata con tutti i crismi e pure con il trofeo rotto (come a Silverstone). Hamilton si è piazzato quarto, e almeno ha ottenuto il giro più veloce.

Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il Gp Belgio 2023.

Dopo la gara Lewis rispondendo a una domanda ha distrutto Perez, ma ha anche ridimensionato il dominio di Verstappen dicendo: "Se fossi sulla macchina di Perez, Max non avrebbe vita facile come sta accadendo ora. Ma non è così che funziona".

Verstappen e Perez si abbracciano dopo l’ennesima doppietta Red Bull del Gp Belgio 2023

Parole forti quelle di Lewis che in realtà non dice nulla di clamoroso, perché che Hamilton sia più forte del messicano è indubbio, così come Alonso e Leclerc. Tutti loro guidando la Red Bull potrebbero competere per vittorie e pole con Verstappen, ma la realtà è un'altra.

Perez è il secondo pilota e Verstappen vince sempre. Battere la Red Bull per Lewis è praticamente impossibile: "Attualmente è impossibile battere le Red Bull, a meno che non finiscano le gare. Sono sempre otto decimi o un secondo più veloci degli altri. È così, e non c'è niente che io possa fare. Vorrei essere veloci come loro? Certamente. Vorrei una macchina che fosse veloce quanto la loro? Ovvio".