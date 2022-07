Hamilton beccato dalle telecamere mentre si confida con Leclerc: “C***o, non voglio farlo” Un dialogo privato tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc immortalato di nascosto dalle telecamere durante il weekend del GP d’Austria della Formula 1 2022 svela una presa di posizione del sette volte campione del mondo che di certo non farà piacere a Verstappen e ai suoi tifosi.

A cura di Michele Mazzeo

Un video inedito svela un colloquio privato andato in scena tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel paddock del Red Bull Ring nel corso del weekend del GP d'Austria vinto poi dal monegasco della Ferrari. Un dialogo che riguarda un episodio andato in scena nel precedente GP della Gran Bretagna di Silverstone e che potrebbe creare ulteriori tensioni all'interno del paddock del Mondiale di Formula 1 2022.

Nel video riassuntivo dell'intero fine settimana della tappa austriaca pubblicato su canale Youtube ufficiale della scuderia di Maranello viene infatti immortalato uno scambio di battute tra il giovane alfiere del Cavallino e il sette volte campione del mondo che ha come oggetto il duello tra i due alla curva Copse conclusosi con uno straordinario sorpasso all'esterno di Leclerc (per giunta con gomme dure usurate contro una Mercedes numero #44 su cui erano appena stati montati pneumatici nuovi).

L'episodio in questione aveva inevitabilmente riportato alla mente di tutti gli appassionati quanto avvenuto l'anno prima in quella stessa curva quando Lewis Hamilton si inserì all'interno mentre l'allora rivale per il titolo Max Verstappen cercò di prendere la posizione passando all'esterno con i due che andarono a contatto e l'olandese ebbe la peggio finendo fuori pista e andando poi a sbattere violentemente contro le barriere. Il ruota a ruota con Leclerc a Copse nell'edizione 2022 ha di fatto rinfocolato la rivalità che, a causa delle difficoltà iniziali della Mercedes che ha di fatto estromesso fin da subito il 37enne di Stevenage dalla lotta iridata, si era un po' assopita.

Nel post-gara infatti il britannico aveva lanciato una frecciata all'alfiere della Red Bull che ha poi risposto per le rime facendo notare come nell'episodio che lo ha visto protagonista insieme al pilota Ferrari, il sette volte iridato questa volta avesse tenuto la corda lasciando quindi lo spazio all'esterno per passare (cosa che il monegasco ha fatto). Nel colloquio privato immortalato dall'inedito video di fatto Hamilton sembra confermare il "trattamento di favore" riservato al giovane driver della scuderia di Maranello: "Mi sono detto, ‘C**zo, non voglio colpirti e mandarti fuori'" sono difatti le parole pronunciate dal pilota della Mercedes. Una confessione quella di Lewis Hamilton che di certo non farà piacere ai sostenitori di Verstappen con cui già non scorre buon sangue come dimostra l'antisportiva esultanza del popolo oranje al momento del suo incidente nel Q3 delle qualifiche del venerdì al Red Bull Ring.